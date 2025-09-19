< sekcia Zahraničie
Ukrajinca odsúdili na doživotie za nelegálnu výrobu drog
Autor TASR
Jakarta 19. septembra (TASR) - Súd vo štvrtok odsúdil na doživotie za výrobu nelegálnych drog Ukrajinca, ktorý bol zatknutý v Thajsku a vydaný do Indonézie po siedmich mesiacoch na úteku. TASR správu prebrala z agentúry AP.
Polícia u Romana Nazarenka (40) v roku 2024 vykonala raziu vo vile na Bali a v suteréne našla laboratórium na pestovanie marihuany a výrobu prekurzora extázy. Ako utečenec hľadaný Interpolom bol v decembri zatknutý na medzinárodnom letisku v Bangkoku, keď sa pokúšal ujsť do Dubaja.
Nazarenko sa obhajoval, že bol podvedený, aby sa pripojil k drogovému gangu. Podľa prokuratúry bol jedným z jeho hlavných organizátorov. Okrem najímania ľudí mal poskytovať vybavenie, doviezť semená marihuany zo zahraničia a dohliadať na prevádzku laboratória.
„Nie je dôvod odpustiť alebo ospravedlniť obžalovaného, zaslúži si trest úmerný tomu, čo spáchal... Jeho zločin mohol poškodiť duševný stav mladej generácie,“ povedal predseda trojčlennej poroty súdu v meste Denpasar na Bali.
Prokurátori identifikovali ako hlavného predstaviteľa tohto drogového gangu Rusa Olega Tkačuka, ktorý je stále na slobode.
Bali je dlhodobo obľúbenou destináciou pre Ukrajincov a Rusov. Šéf indonézskeho úradu pre boj proti narkotikám (BNN) zdôrazňuje, že často spolupracujú v zločineckých sieťach.
„Je to veľmi unikátny fenomén... Dve krajiny sú vo vojne, ale tu na Bali sú ich občania partnermi v zločine a zapájajú sa do nelegálneho obchodovania s drogami,“ povedal riaditeľ BNN.
