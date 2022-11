Ukrajinca vymenovali za šéfa záporožskej elektrárne okupovanej Rusmi

Moskva/Kyjev 30. novembra (TASR) - Ukrajinského inžiniera Jurija Černičuka vymenovala Moskva v stredu za nového šéfa Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES), okupovanej ruskými silami už od prvých dní invázie na Ukrajinu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Niekdajší hlavný inžinier jadrovej elektrárne Černičuk uviedol, že s prevzatím funkcie súhlasí, lebo je to "podľa jeho názoru jediné správne rozhodnutie".



Jeho vymenovanie potvrdila aj ruská energetická spoločnosť Rosenergoatom, ktorá túto jadrovú elektráreň, najväčšiu svojho druhu v Európe, fakticky riadi od začiatku jej obsadenia ruskými silami.



Černičuk vo vyhlásení na sociálnych sieťach napísal, že jeho prioritou je "zostať s našimi ľuďmi v elektrárni, v našom meste a pokračovať v plnení svojich profesionálnych povinností".



Vo vyhlásení ocenil "statočnosť" zamestnancov záporožskej elektrárne.



"Robili sme a stále robíme všetko možné aj nemožné, aby svet nezažil novú Fukušimu alebo Černobyľ," dodal.



"Toto si zaslúži bezvýhradné uznanie a veľkú úctu, a nie obvinenia zo zrady," upozornil.



Vyzval medzinárodné organizácie, aby "riešili budúce a bezpečné fungovanie záporožskej elektrárne výlučne prostredníctvom mierových rokovaní a civilizovaných rozhodnutí".



Vojaci Ruskej federácie ovládli túto elektráreň 4. marca. Rusko a Ukrajina sa celé mesiace vzájomne obviňujú z jej ostreľovania.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni ako dozorný orgán OSN tento mesiac odsúdila útoky na záporožskú elektráreň a vyzvala na "zastavenie tohto šialenstva".



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o oficiálnom prevzatí elektrárne do rúk Ruska už v októbri.