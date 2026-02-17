Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinci a Američania sa zídu s poradcami štyroch európskych vlád

Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová kancelária Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, sa je ukrajinská delegácia na ďalšom kole trojstranných rokovaní medzi Spojenými štátmi, Ukrajinou a Ruskom o rusko-ukrajinskej vojne v Ženeve vo Švajčiarsku v utorok 17. februára 2026. Foto: TASR/AP

V meste na juhu Švajčiarska medzičasom pokračuje tretie kolo trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi o ukončení vojny.

Autor TASR
Ženeva 17. februára (TASR) - Americká a ukrajinská delegácia sa v utorok na okraj rozhovorov s ruskými predstaviteľmi v Ženeve stretnú s poradcami pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z talianskej vlády, informuje TASR.

V meste na juhu Švajčiarska medzičasom pokračuje tretie kolo trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi o ukončení vojny. Podľa očakávaní by mali vyjednávači rokovať aj v stredu.

Vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov predtým informoval, že na programe sú bezpečnostné a humanitárne otázky. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa majú delegácie tentoraz venovať širšiemu okruhu tém vrátane otázok týkajúcich sa územia.

Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v počte 157 na oboch stranách. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, ich konkrétne výsledky však okrem spomínanej výmeny nezverejnili.

Rozhovory v Ženeve sa konajú týždeň pred štvrtým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vo vojne zahynuli desaťtisíce ľudí, milióny museli opustiť svoje domovy, pričom mnohé ukrajinské mestá a obce zostali zničené, pripomína agentúra Reuters.
