< sekcia Zahraničie
Ukrajinci a Američania sa zídu s poradcami štyroch európskych vlád
V meste na juhu Švajčiarska medzičasom pokračuje tretie kolo trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi o ukončení vojny.
Autor TASR
Ženeva 17. februára (TASR) - Americká a ukrajinská delegácia sa v utorok na okraj rozhovorov s ruskými predstaviteľmi v Ženeve stretnú s poradcami pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z talianskej vlády, informuje TASR.
V meste na juhu Švajčiarska medzičasom pokračuje tretie kolo trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi o ukončení vojny. Podľa očakávaní by mali vyjednávači rokovať aj v stredu.
Vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov predtým informoval, že na programe sú bezpečnostné a humanitárne otázky. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa majú delegácie tentoraz venovať širšiemu okruhu tém vrátane otázok týkajúcich sa územia.
Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v počte 157 na oboch stranách. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, ich konkrétne výsledky však okrem spomínanej výmeny nezverejnili.
Rozhovory v Ženeve sa konajú týždeň pred štvrtým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vo vojne zahynuli desaťtisíce ľudí, milióny museli opustiť svoje domovy, pričom mnohé ukrajinské mestá a obce zostali zničené, pripomína agentúra Reuters.
V meste na juhu Švajčiarska medzičasom pokračuje tretie kolo trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi o ukončení vojny. Podľa očakávaní by mali vyjednávači rokovať aj v stredu.
Vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov predtým informoval, že na programe sú bezpečnostné a humanitárne otázky. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa majú delegácie tentoraz venovať širšiemu okruhu tém vrátane otázok týkajúcich sa územia.
Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v počte 157 na oboch stranách. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, ich konkrétne výsledky však okrem spomínanej výmeny nezverejnili.
Rozhovory v Ženeve sa konajú týždeň pred štvrtým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vo vojne zahynuli desaťtisíce ľudí, milióny museli opustiť svoje domovy, pričom mnohé ukrajinské mestá a obce zostali zničené, pripomína agentúra Reuters.