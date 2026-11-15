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Ukrajinci mali zasiahnúť veľký petrochemický komplex v Tatarstane
Tamojšie ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri útokoch utrpeli zranenia tri osoby, nespresnilo však, ktoré konkrétne priemyselné zariadenie bolo zasiahnuté.
Autor TASR
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Kyjev/Moskva 15. novembra (TASR) - Ukrajina zasiahla pri dronových útokoch v meste Nižnekamsk v ruskej Tatárskej republike jeden z najväčších petrochemických komplexov v krajine. Informovali o tom v nedeľu tamojšie médiá, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Tamojšie ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri útokoch utrpeli zranenia tri osoby, nespresnilo však, ktoré konkrétne priemyselné zariadenie bolo zasiahnuté. Na ruských a ukrajinských sociálnych sieťach sa objavili zábery rozsiahleho požiaru, ku ktorému údajne došlo v závode Nižnekamskneftechim. Súčasťou tohto závodu je aj ropná rafinéria.
V meste Taganrog na juhu Ruska pri Azovskom mori zasiahli drony podľa úradov elektrickú rozvodňu. Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar oznámil, že pri útoku zahynul hlavný inžinier závodu.
Vzhľadom na poškodenie zariadenia, ktoré zabezpečuje aj napájanie železničnej siete, bola vlaková doprava v oblasti dočasne prerušená. Sľusar zároveň dodal, že trosky zostrelených dronov dopadli na osobné autá, pričom utrpeli zranenia traja muži a jedna žena.
Ukrajina sa už viac než štyri a pol roka bráni ruskej vojenskej agresii. V rámci obrany pravidelne útočí aj na ciele v ruskom vnútrozemí s cieľom oslabiť tamojšiu vojnovú ekonomiku. Hoci bojujúce strany minulý týždeň za sprostredkovania Spojených štátov obnovili rokovania o ukončení konfliktu, prímerie, o dosiahnutie ktorého sa Kyjev usiluje, je zatiaľ v nedohľadne, pripomína DPA.
Tamojšie ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri útokoch utrpeli zranenia tri osoby, nespresnilo však, ktoré konkrétne priemyselné zariadenie bolo zasiahnuté. Na ruských a ukrajinských sociálnych sieťach sa objavili zábery rozsiahleho požiaru, ku ktorému údajne došlo v závode Nižnekamskneftechim. Súčasťou tohto závodu je aj ropná rafinéria.
V meste Taganrog na juhu Ruska pri Azovskom mori zasiahli drony podľa úradov elektrickú rozvodňu. Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar oznámil, že pri útoku zahynul hlavný inžinier závodu.
Vzhľadom na poškodenie zariadenia, ktoré zabezpečuje aj napájanie železničnej siete, bola vlaková doprava v oblasti dočasne prerušená. Sľusar zároveň dodal, že trosky zostrelených dronov dopadli na osobné autá, pričom utrpeli zranenia traja muži a jedna žena.
Ukrajina sa už viac než štyri a pol roka bráni ruskej vojenskej agresii. V rámci obrany pravidelne útočí aj na ciele v ruskom vnútrozemí s cieľom oslabiť tamojšiu vojnovú ekonomiku. Hoci bojujúce strany minulý týždeň za sprostredkovania Spojených štátov obnovili rokovania o ukončení konfliktu, prímerie, o dosiahnutie ktorého sa Kyjev usiluje, je zatiaľ v nedohľadne, pripomína DPA.