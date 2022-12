Ukrajinci na Litve ukončili výcvik zameraný na opravu nemeckých húfnic

Vilnius 23. decembra (TASR) - Skupina technikov ukrajinskej armády absolvovala v Litve výcvik zameraný na opravu húfnic, ktoré na obranu proti ruskej invázii dodalo Ukrajine Nemecko. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej už účastníci výcviku odcestovali z Litvy.



Celkovo 16 ukrajinských vojenských opravárov sa v priebehu posledných dvoch týždňov učilo opravovať nemecké húfnice s kalibrom 155 mm v meste Rukla v strednej Litve. Niektorí z nich predtým absolvovali aj úvodný kurz, ktorý prebehol v Nemecku.



"Teoretické vedomosti získali inde... ale my sme ich naučili veci z reálneho života – aké časté sú také poruchy (húfnic), ktoré nie sú popísané v učebniciach," povedal pre AFP major litovskej armády Žilvinas Čerškus.



Litva, ktorá patrí medzi členské krajiny organizácie NATO, má nemecké húfnice už od roku 2016. Od začiatku tohto roka absolvovalo rôzne kurzy v Litve už 500 ukrajinských vojakov a na budúci rok by sa mal tento počet strojnásobiť.



Ukrajinská armáda v júli oznámila, že zaradila do svojho arzenálu nemecké húfnice Panzerhaubitze 2000 kalibru 155 milimetrov. Išlo vôbec o prvé ťažké zbrane z Nemecka, ktoré dorazili na Ukrajinu.



Výcvik ukrajinských vojakov zameraný na obsluhu týchto húfnic sa začal v Nemecku už v máji. Tieto systémy sa dokážu pohybovať rýchlosťou až 60 kilometrov za hodinu, majú dostrel 30–40 kilometrov a sú schopné vypáliť až desať delostreleckých granátov za minútu.



Podľa správ nemeckého časopisu Der Spiegel sú húfnice dodané Ukrajincom v dôsledku intenzívneho používania už značne opotrebované. Ukrajinskí vojaci z nich totiž denne vystrelia až 300 nábojov. K poruchám a opotrebovaniu húfnic zrejme prispieva aj ich nedostatočná údržba.



Ukrajina totiž nedisponuje vlastnými kapacitami na opravu týchto zbraní. Niektoré z nich už preto museli previezť na opravy do Litvy a ďalších členských krajín NATO.



Jedna z opravovní vojenskej techniky ukrajinskej armády funguje od 12. decembra aj v slovenskom meste Michalovce. Nemeckí technici tam budú opravovať techniku západného pôvodu, napríklad húfnice a protilietadlové systémy.



Absolvovanie výcviku v Litve zameraného na opravu nemeckých húfnic umožní vykonávať tieto opravy bližšie k frontu, čo "ušetrí čas i peniaze", uviedol litovský major Čerškus. Zbrane opravované v zahraničí sa v súčasnosti vracajú Ukrajincom po jednom až dvoch mesiacoch.