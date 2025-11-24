< sekcia Zahraničie
Ukrajinci na Olérone protestovali proti návšteve ruského veľvyslanca
Autor TASR
Saint-Pierre-d'Oléron 24. novembra (TASR) - Ukrajinská komunita vo Francúzsku v pondelok protestovala proti návšteve ruského veľvyslanca na ostrove Oléron pri západnom pobreží Francúzska, kde sa chcel pokloniť pamiatke štyroch občanov Sovietskeho zväzu, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali po boju francúzskych vojakov.
Ako informovala agentúra AFP, ruský veľvyslanec Alexej Meškov položil na cintoríne v Saint-Pierre-Oléron kvety k dvom bielym náhrobkom - miestam posledného odpočinku štyroch sovietskych občanov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny pridali k francúzskemu odboju. Na hroboch sú červené hviezdy symbolizujúce Červenú armádu a kosák a kladivo.
Proti jeho návšteve protestovalo približne 30 proukrajinských demonštrantov, ktorí držali ukrajinské vlajky a transparent s nápisom „Prekliata vojna!“. Počas návštevy veľvyslanca polícia izolovala menšiu skupinu protestujúcich ďalej od ruskej delegácie, aby predišla akýmkoľvek incidentom.
Kým Moskva označila veľvyslancovu návštevu za „prechádzku v rámci projektu“ na podporu historickej pamäti, prefektúra departementu Charente-Maritime o nej informovala ako o oficiálnej, ale neprotokolárnej návšteve.
Meškov cestoval na cintorín po tom, čo ruské úrady tento pamätník dali obnoviť, pretože bol - podľa ruského veľvyslanectva - v „zanedbanom stave“.
Miestny komunálny politik Michel Parent pre AFP uviedol, že „nevidí žiadny problém v tom, že ľudia prídu vzdať hold ruským vojakom. To, s čím mám problém, je návšteva veľvyslanca.“ Parent je proti vojne Ruska voči Ukrajine. „Dnes je to Ukrajina, zajtra to bude Európa,“ upozornil.
Olga Gaillard-Bazilesková, ktorá vedie miestne združenie Oléron pre Ukrajinu, tiež vyjadrila názor, že ruský veľvyslanec „tu dnes nemá čo robiť“. „Kto bude ďalší? Príde (ruský prezident Vladimir) Putin?“ pýtala sa a dodala, že miesto Ruska nie je v Európe, ale na medzinárodnom súde.
Gaillard-Bazilesková, ktorá žije na Olérone už 30 rokov, obvinila Meškova, že prekrúca historické fakty, keď tvrdí, že si ide uctiť pamiatku ruských vojakov. „Vojaci, ktorí padli pri oslobodzovaní Francúzska od nacistických útočníkov, neboli ruskí, ale sovietski....Medzi tu pochovanými vojakmi je Bielorus a Ukrajinec,“ spresnila.
Meškov protiruský protest kritizoval. „Pamiatka na tých, ktorí oslobodili tento ostrov, musí byť pre obyvateľov ostrova posvätná,“ vyhlásil.
Podľa pamätnej tabule na cintoríne bolo nemeckou okupačnou armádou naverbovaných približne 30 „sovietskych štátnych príslušníkov, v skutočnosti to boli Ukrajinci.“ Vyslaní boli na západný front, kde sa v apríli 1945 pridali k francúzskym odbojárom, ktorí sa zapojili do oslobodzovania Oléronu.
Za Putina získalo víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne - ako sa v ruskej historiografii volá vojna hitlerovského Nemecka voči ZSSR - až kultový status a ruské vedenie veľmi často zdôrazňuje dôležitosť zachovania sovietskych vojnových hrobov.
