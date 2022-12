Ukrajinci poškodili most v Melitopole, tvrdia proruskí predstavitelia

Moskva 13. decembra (TASR) - Proruskí predstavitelia Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny obvinili v utorok proukrajinské elementy z poškodenia mosta vedúceho do strategicky dôležitého mesta Melitopol, obsadeného Rusmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Most v obci Konsťantynivka v oblasti východného predmestia Melitopolu poškodili teroristi," uviedol predstaviteľ Ruskom dosadenej oblastnej správy Vladimir Rogov. Dodal, že útok bol vykonaný pomocou výbušnín.



Rogov nešpecifikoval rozsah poškodenia mostu. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach však vidno, že stredná časť mosta sa zrútila.



Podľa Rogova bol pritom tento most používaný na zásobovanie Ruskom kontrolovaných častí územia v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Tie tvoria pre Rusko pozemný koridor k polostrovu Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.



K útoku na most prišlo po tom, čo ukrajinskí vojaci počas víkendu zaútočili na Melitopol a otvorili tak nový front, v rámci ktorého sa Ukrajina usiluje dobyť späť územie na juhu. Melitopol je dôležitým dopravným uzlom a je kľúčový pre oslobodenie juhu Ukrajiny. Rusko obsadilo Melitopol krátko po začiatku invázie.



Rusko obvinilo prokyjevské sily už z množstva sabotáží vrátane výbuchu, ktorý poškodil Kerčský most spájajúci Krym s pevninským Ruskom.