Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Zahraničie

Ukrajinci pri útoku na Sevastopol údajne použili rakety Storm Shadow

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Pri útoku sa podľa sevastopolského gubernátora Michaila Razvožajeva nikto nezranil.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 27. mája (TASR) - Ukrajina v noci na stredu útočila na mesto Sevastopol na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť 20 ukrajinských dronov a miestny gubernátor tvrdí, že Kyjev pri útoku použil aj strely Storm Shadow. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Pri útoku sa podľa sevastopolského gubernátora Michaila Razvožajeva nikto nezranil. Poškodených však bolo niekoľko budov vrátane regionálnej pobočky národnej banky a osemposchodovej obytnej budovy.

Strely Storm Shadow vyrába francúzsko-britské konzorcium, pričom v ukrajinskom arzenáli sú od roku 2023. Moskva si už v minulosti po ich použití ukrajinskou armádou viackrát predvolala britského a francúzskeho veľvyslanca.

Ukrajina v noci zaútočila aj na prístavné mesto Taganrog v Azovskom mori pri ukrajinských hraniciach, kde sa zranili dvaja ľudia. Celkovo podľa ministerstva obrany Rusko zostrelilo 140 ukrajinských dronov.

Viacero nočných útokov uskutočnilo aj Rusko. Z ukrajinskej Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti hlásili 21 zranených.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

Prieskum: Po voľbách v Maďarsku väčšina čaká zhoršenie vzťahov so SR