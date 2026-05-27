Ukrajinci pri útoku na Sevastopol údajne použili rakety Storm Shadow
Autor TASR
Kyjev/Moskva 27. mája (TASR) - Ukrajina v noci na stredu útočila na mesto Sevastopol na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť 20 ukrajinských dronov a miestny gubernátor tvrdí, že Kyjev pri útoku použil aj strely Storm Shadow. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Pri útoku sa podľa sevastopolského gubernátora Michaila Razvožajeva nikto nezranil. Poškodených však bolo niekoľko budov vrátane regionálnej pobočky národnej banky a osemposchodovej obytnej budovy.
Strely Storm Shadow vyrába francúzsko-britské konzorcium, pričom v ukrajinskom arzenáli sú od roku 2023. Moskva si už v minulosti po ich použití ukrajinskou armádou viackrát predvolala britského a francúzskeho veľvyslanca.
Ukrajina v noci zaútočila aj na prístavné mesto Taganrog v Azovskom mori pri ukrajinských hraniciach, kde sa zranili dvaja ľudia. Celkovo podľa ministerstva obrany Rusko zostrelilo 140 ukrajinských dronov.
Viacero nočných útokov uskutočnilo aj Rusko. Z ukrajinskej Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti hlásili 21 zranených.
