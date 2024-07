Ukrajinci protestovali pred svojím veľvyslanectvom v Česku

Praha 26. júla (TASR) - Desiatky Ukrajincov sa v piatok zišli pred budovou ukrajinského veľvyslanectva v Prahe. Formou verejného protestu sa dožadovali, aby im zastupiteľský úrad vydal cestovné pasy. Ukrajina totiž prestala v apríli poskytovať konzulárne služby v zahraničí mužom podliehajúcim brannej povinnosti, informuje TASR podľa článku spravodajského webu iDNES.cz.



Demonštranti boli podľa servera zväčša muži vo veku 20 až 50 rokov, niektorých sprevádzali ich partnerky. Organizátori vopred vyzvali protestujúcich, aby krotili svoje vášne a zdržali sa agresívnych výziev na zmenu vlády v Kyjeve. Hnev medzi účastníkmi však prepukol po tom, čo im prvý tajomník veľvyslanectva Bohdan Serhijčuk začal vysvetľovať, že im nedokáže pomôcť.



V súčasnosti zastupiteľské úrady Ukrajiny v zahraničí vydajú Ukrajincom podliehajúcim brannej povinnosti pas iba vtedy, ak má armáda o nich aktualizované údaje. Tie si môžu aktualizovať iba v odvodových strediskách na Ukrajine, tam však nechcú ísť pre obavy, že by ich okamžite poslali na front.



Podľa organizátorov protestu hrozí, že tisíce Ukrajincov sa takto v Česku prepadnú do ilegality. "Sú tu ľudia, ktorí tu majú trvalý pobyt desať či 15 rokov a s Ukrajinou nemajú nič spoločné. Nemajú tam adresu, žiaden majetok a teraz nemajú ani doklady," povedala spoluorganizátorka protestu Oxana Kotenková.



Ukrajinci žijúci v ČR na problém upozornili aj tamojšie ministerstvo vnútra či ombudsmana, zatiaľ však neuspeli. Podľa vlastných slov nevedia, ako budú platiť hypotéky či ako budú ich deti chodiť do školy. Upozorňujú, že mnohí o nový pas požiadali ešte pred aprílovou zmenou ukrajinského zákona o poskytovaní konzulárnych služieb.



V ČR žije podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí približne 94.000 ukrajinských mužov v brannom veku. Česká vláda minulý týždeň podpísala s Ukrajinou bezpečnostnú dohodu. Minister zahraničných vecí Jan Lipavský už dávnejšie avizoval, že Praha pomôže Ukrajine s návratom bojaschopných mužov. "Česká republika dlhodobo podporuje ukrajinských utečencov a vítame ich na našom území - avšak nie tých, ktorí sa snažia vyhnúť brannej povinnosti stanovenej zákonom," povedal v máji pre Novinky.cz.



Litva a Poľsko už pred časom avizovali, že Kyjevu pomôžu s návratom bojaschopných mužov. Litva im chce obmedziť sociálne dávky a pracovné povolenia či doklady. Poľsko zas na základe bilaterálnej bezpečnostnej dohody zo začiatku júla zakladá "ukrajinskú légiu" zloženú z Ukrajincov žijúcich v Poľsku.