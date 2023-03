Ukrajinci protestujú proti oscarovej nominácii filmu Top Gun: Maverick

Kyjev 7. marca (TASR) - Svetový kongres Ukrajincov protestuje proti nominácii filmu "Top Gun: Maverick" na Oscara. Táto akčná dráma v réžii Josepha Kosinského, ktorú americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) v januári nominovala v šiestich kategóriách vrátane najlepšieho filmu, má totiž údajne spojitosť s ruským oligarchom Dmitrijom Rybolovlevom figurujúcim na sankčnom zozname Kyjeva. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Svetový kongres Ukrajincov (SKU) so sídlom v Toronte, ktorý zastupuje ukrajinské komunity vo svete, ocenil, že AMPAS dlhodobo podporuje ich krajinu. Avšak v pondelkovom liste adresovanom jej predsedníčke Janet Yangovej požadoval, aby odmietla filmy financované "ruskými oligarchami alebo inými osobami, ktoré umožňujú ruskú genocídnu vojnu na Ukrajine".



Organizácia tiež vyzvala na odsúdenie "ruskej vojny proti Ukrajine a akýchkoľvek snáh o ovplyvňovanie Hollywoodskej a americkej spoločnosti" počas slávnostnej ceremónie 95. ročníka Oscarov, ktorá sa bude konať v nedeľu 12. marca.



Podľa slov šéfa SKU Paula Groda sa finančná spoluúčasť tohto ruského oligarchu na tvorbe filmu, ktorá nebola verejne priznaná, mohla odraziť aj na podobe diela, a to v podobe cenzúry v záujme Kremľa. V novej snímke - na rozdiel od pôvodného filmu - nie je žiadna priama ani nepriama zmienka o Rusku, čo možno len ťažko považovať za náhodu, píše sa v liste.



V rozhovore pre noviny Los Angeles Times šéf SKU poznamenal, že "ako sa Rusi pokúsili ovplyvňovať verejnú politiku a voľby", budú sa o to isté snažiť aj v Hollywoode.



Ruský magnát a miliardár Rybolovlev žijúci v Monaku, je od októbra 2022 zaradený na ukrajinský sankčný zoznam Ukrajiny. Na americkom sankčnom zozname ruských oligarchov a ich rodinných príslušníkov však nefiguruje.