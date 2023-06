Ukrajinci: Rusko rozmiestnilo v chemickej továrni na Kryme výbušniny

Kyjev 9. júna (TASR) - Rusko rozmiestnilo v chemickom podniku na severe Krymského polostrova výbušniny, ktoré by pri zničení továrne uvoľnili "tisíce tony" jedovatých látok. Vyhlásili to dvaja ukrajinskí predstavitelia, informuje v piatok TASR podľa portálu britskej televízie Sky News.



Podnik Krymský TITAN leží neďaleko mesta Armiansk na Perekopskej šiji, ktorá spája polostrov Krym s pevninskou Ukrajinou. Rusko Krym okupuje už od roku 2014.



Bývalý plukovník ukrajinských ozbrojených síl Roman Svitan pre televízny kanál Apostrof TV povedal, že ženisti ruskej armády pripravili podnik Krymský TITAN na demoláciu.



"Továreň je už úplne zamínovaná, aj nádrže s kyselinu, chlórom a činidlami. Ruskí ženisti tam nedávno začali klásť výbušniny, lebo videli, že ozbrojené sily Ukrajiny môžu prekročiť rieku Dneper (Dnipro) a zaútočiť na Armiansk," citovali Svitana noviny Kyiv Post.



Rovnaké varovanie vyslovil aj Oleksandr Prokudin, gubernátor Chersonskej oblasti hraničiacej s Krymom. O zamínovaní továrne informoval už už minulý týždeň v piatok.



"Prípadný výbuch spôsobí uvoľnenie tisícov ton jedovatých látok do ovzdušia a bude to viesť k smrteľnému nebezpečenstvu pre ľudí a životné prostredie," povedal Prokudin.