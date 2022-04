Ukrajinci sa na Veľkú noc modlili aj za ľudí uviaznutých v Mariupole

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odpovedá novinárom počas tlačovej konferencie v kyjevskom metre 23. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 24. apríla (TASR) - Ukrajinci sa v nedeľu v hlavnom meste Kyjev na pravoslávnu Veľkú noc modlili za tých, čo bojujú na frontových líniách a za ľudí uviaznutých za nimi na miestach, ako je obliehané prístavné mesto Mariupol. TASR správu prevzala od agentúry AP.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa s veľkonočným posolstvom prihovoril z kyjevského Chrámu sv. Sofie. Ukrajincov vyzval, aby sa v dôsledku vojny nenechali premôcť hnevom. "," vyhlásil.," citoval ukrajinského prezidenta denník The Guardian.," dodal vo videoposolstve.Chrám sv. Vladimíra v Kyjeve obklopili stovky veriacich s veľkonočnými košíkmi, ktoré niesli na požehnanie. Keďže pravoslávnu cirkev rozdelilo napätie medzi Ruskom a Ukrajinou, niektorí veriaci dúfali, že tento posvätný deň by mohol byť inšpiráciou pre gestá vedúce k mieru, píše AP.," uviedla 68-ročná Kateryna Lazarenková z dediny Ivanivka pri Černihive, kde cesty stále lemovali zničené ruské tanky.," povedala podľa AP ďalšia obyvateľka dediny Olena Koptylová. "Veľkonočné sviatky neprinášajú žiadnu radosť. Veľa plačem. Nevieme zabudnúť na to, ako sme žili," dodala. Ona i 12 ďalších ľudí strávili celý mesiac skrývajúc sa pred ruskými vojakmi v pivnici jej domu, píše AP.Ukrajina sa v nedeľu zároveň pripravuje na prvú návštevu zo Spojených štátov na vysokej úrovni od začiatku ruskej vojenskej invázie (24. februára). Zelenskyj v sobotu oznámil, že sa v Kyjeve stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom a ministrom obrany Lloydom Austinom. Ukrajinský prezident uviedol, že od nedeľňajšej návštevy, ktorá sa bude konať presne tri mesiace od začiatku invázie, očakáva konkrétne výsledky, pripomína AP.