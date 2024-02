Ukrajinci sa snažia recyklovať trosky a využiť ich pri obnove budov

Kyjev 24. februára (TASR) - Vojna na Ukrajine spôsobila za dva roky obrovské škody v ekonomike aj na infraštruktúre. Zničené budovy bude potrebné nahradiť. Artem Sumara dohliadal na projekt recyklácie trosiek v nádeji na vybudovanie zelenšej Ukrajiny. TASR správu prevzala z AFP.



Na stavenisku v Mykolajivskej oblasti vojenskí veteráni naverbovaní francúzskou spoločnosťou Neo-Eco starostlivo triedia trosky školy. Sumara pre agentúru AFP povedal, že hlavným cieľom je "znova použiť všetko, čo sa dá". Úloha je to ambiciózna, ale životne dôležitá, pretože Ukrajina musí zvládnuť obrovské množstvo odpadu a trosiek. Sumara dúfa, že aspoň 70 % z toho, čo zostalo zo školy, bude možné recyklovať. "Nie je to jednoduché. Recyklácia v akejkoľvek forme bude náročnejšia ako kúpa niečoho nového," povedal.



Niektoré z pôvodných starých materiálov nie je možné opätovne použiť, napríklad tie, ktoré sú kontaminované azbestom. Ten bol na Ukrajine rozšírený.



Podľa Neo-Eco recyklácia stále prináša menej emisií ako používanie nových materiálov, pretože stavebný sektor je hlavným emitentom oxidu uhličitého (CO2). A recyklované materiály stoja menej ako nové.



Kyjev odhaduje, že vojna vytvorila približne 450 miliónov ton odpadu. To je príliš veľa pre kapacitu skládok na Ukrajine, ktorá sa už pred inváziou snažila recyklovať. Okrem toho, zanedbané trosky by mohli kontaminovať okolité polia a lesy.



Francúzska spoločnosť Neo-Eco, špecialista v tejto oblasti, už pracovala v Bejrúte po výbuchu v prístave v roku 2020, ktorý zabil viac ako 200 ľudí a zanechal časti libanonského hlavného mesta v ruinách.



Pre veteránov je pomoc pri obnove škôl spôsobom, ako pokračovať v boji po prepustení z armády. Volodymyr Vinokur, 52-ročný veterán, ktorého zranili črepiny na východnom fronte, hovorí, že projekt je "mostom k civilnému životu".



Podľa guvernéra Vitalija Kima v Mykolajivskej oblasti bolo zatiaľ opravených iba 30 % poškodených budov a nálety spôsobujú ďalšie škody. Navyše, ukrajinské verejné financie "sú teraz presmerované na obranné priority". Sú preto odkázaní na pomoc európskych a amerických partnerov, skonštatoval.



Projekt Neo-Eco napríklad získal financie z Dánska. S napätým štátnym rozpočtom sú projekty na opätovné využitie trosiek veľmi užitočné, pretože sú ekologické a lacnejšie, poznamenal guvernér Kim, ktorý kedysi pracoval v oblasti nehnuteľností. Rekonštrukcia sa podľa neho musí začať bez čakania na koniec vojny, pretože dokončenie mnohých projektov bude trvať roky. "Nemáme na výber. Musíme to urobiť už teraz," dodal.