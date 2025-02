Ukrajinci sa snažia rozlúštiť význam telefonátu Trumpa s Putinom

Kyjev 13. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha je presvedčený, že Ukrajina a Európa by nemali byť vylúčené z budúcich mierových rozhovorov týkajúcich sa vojny rozpútanej Ruskom. Uviedol to v rozhovore, ktorý vyšiel vo štvrtkovom vydaní francúzskeho denníka Le Monde, píše TASR podľa agentúry AFP.



Sybiha zdôraznil, že "nemožno diskutovať o Ukrajine bez Ukrajiny alebo o Európe bez Európy".



Pripomenul, že členstvo v NATO zostáva pre transatlantickú alianciu najlacnejším spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť Ukrajiny.



"Všetci naši spojenci povedali, že cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná," povedal s tým, že perspektíva členstva Ukrajiny v Aliancii je zakotvená aj v ukrajinskej ústave. "Je to v našom strategickom záujme," zdôraznil Sybiha. Podľa jeho slov by sa na mierových rokovaniach nemali robiť ani kompromisy, ktoré by poškodili územnú celistvosť alebo suverenitu Ukrajiny.



Agentúra Reuters napísala, že po tom, čo americký prezident Donald Trump v stredu telefonicky hovoril priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a oznámil začiatok rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, sa európski lídri "pokúšajú získať miesto pri stole" na mierových rokovaniach.



Reuters konštatuje, že v európskych metropolách, ktoré trvajú na svojej role v mierových rozhovoroch, keďže každé riešenie týkajúce sa Ukrajiny bude mať dôsledky pre ich vlastnú bezpečnosť, vyvolal Trumpov krok "zemetrasenie".



Rozpaky v súvislosti s Trumpovým telefonátom s Putinom panujú aj na Ukrajine, ako napísala agentúra AFP.



Kým radoví občania sa snažia rozlúštiť význam a tipovať dôsledky telefonátu Trumpa s Putinom, viacerí verejní činitelia v Kyjeve vyjadrili obavy, či na avizovaných rokovaniach budú rešpektované červené čiary, ktoré si Ukrajina stanovila a stanoví pre rokovania s Ruskom.



Rektor Kyjevskej školy ekonomiky a rešpektovaný politický komentátor Tymofij Mylovanov pripomenul, že Ukrajina si nechcela pripustiť, že vojenská a politická podpora z USA by sa mohla zmenšiť. Konštatoval, že exprezident USA Joe "Biden podporoval pokračovanie vojny, ale neposkytol (Ukrajine) dostatočnú pomoc", zatiaľ čo "Trump podporuje koniec vojny, ale neposkytne ani dostatočnú pomoc".



Šéf Centra boja proti dezinformáciám pri ukrajinskej Rade národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Andrij Kovalenko uviedol, že Európa mala poslúchnuť výzvy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na vytvorenie európskej armády. "Krátkozrakosť väčšiny politikov je problém," upozornil a dodal, že "teraz potrebujeme rýchle rozhodnutia z Európy".



Poradkyňa RNBO na komunikáciu Daria Zarivná varovala pred špekuláciami o mierových rokovaniach. "Okolo rokovaní a pozícií je príliš veľa zbytočných fám a konšpiračných teórií," napísala na sociálnej sieti. Pripustila však, že Trumpove telefonáty s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohli "otvoriť novú kapitolu konfliktu". Vyzvala Ukrajincov, aby sa zomkli, lebo "boj o Ukrajinu" sa dá vyhrať len v jednote.