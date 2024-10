Ukrajinci si po ruskej protiofenzíve v Kurskej oblasti udržali pozície

Kyjev 12. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vo svojom videopríhovore informoval, že ruské jednotky sa v sobotu pokúsili vytlačiť ukrajinské jednotky z pozícií v Kurskej oblasti na západe európskej časti Ruska pri hranici s Ukrajinou. Podľa Zelenského však ukrajinské jednotky udržali vytýčené pozície. Vo svojej správe to uviedla agentúra Reuters, uvádza TASR.



Ruské ministerstvo obrany pritom v piatok uviedlo, že ruské jednotky v piatok v Kurskej oblasti dobyli dve dediny obsadené ukrajinskými vojakmi od ich invázie na ruské územie v auguste tohto roku.



Ruská armáda podnikla rozsiahly protiútok proti ukrajinským jednotkám v Kurskej oblasti vo štvrtok 10. októbra, pričom na viacerých frontoch.



Ukrajinský projekt Deepstate v piatok označil situáciu v Kurskej oblasti - pre Ukrajinu - za "zložitú, ale kontrolovateľnú". "Nepriateľ utrpel počas útoku značné straty a bude pre nich ťažké získať oporu ďalej," napísal kanál podľa rozhlasovej stanice Deutsche Welle.



Zelenskyj vo svojom príhovore priznal, že v Doneckej a Záporožskej oblasti, ktoré sú čiastočne okupované Ruskom, je situácia veľmi zložitá pre intenzívne útoky ruskej armády. Zelenskyj v tejto súvislosti poukázal na to, že rozhodujúca bude odolnosť ukrajinských vojakov.



Ukrajinský prezident tiež informoval, že počas tohto týždňa pribudli Ukrajine nové dohody o zbraniach, pričom nejde len o dodávky, ale aj výrobu. "Každá zahraničná návšteva je vždy konverzáciou o investíciách do ukrajinského priemyslu," spresnil Zelenskyj.