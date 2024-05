Ukrajinci tvrdia, že v Charkovskej oblasti prešli do protiútoku

Kyjev 24. mája (TASR) - Ukrajinské obranné sily zastavili postup ruskej pozemnej ofenzívy v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny a teraz prešli do protiútoku, vyhlásila v piatok ukrajinská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rusko pred dvoma týždňami spustilo novú ofenzívu v pohraničnej Charkovskej oblasti. Otvoril sa tým nový front v prebiehajúcej vojne a podľa Kyjeva ide o snahu Moskvy odkloniť prečíslené ukrajinské jednotky z frontovej línie na východe, kde prebiehajú najostrejšie boje.



Ukrajinský prezident Volomymyr Zelenskyj povedal, že ruským silám sa odvtedy podarilo postúpiť približne desať kilometrov, ale zastavila ich prvá obranná línia.



"Ukrajinské obranné sily zastavili ruské jednotky v Charkovskom sektore... Situácia je pod kontrolou, prebiehajú protiofenzívne akcie," uviedla ukrajinská armáda na piatkovom brífingu v Kyjeve.



Rusi aj napriek úvodným úspechom "úplne uviazli v pouličných bojoch o Vovčansk a utrpeli veľmi vysoké straty v radoch útočných jednotiek," uviedol hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj s tým, že ruské sily tam teraz posielajú posily z iných oblastí v snahe mesto dobyť, "ale bezvýsledne".



Varoval, že v súčasnosti prebiehajú aj intenzívne boje na východe Ukrajiny, predovšetkým pri mestách Časiv Jar, Pokrovsk a Kurakove v Doneckej oblasti.



Druhé najväčšie ukrajinského mesto Charkov a jeho okolie už niekoľko mesiacov takmer denne vzdoruje ruským útokom, pri ktorých využívajú rakety, drony aj navádzané bomby. V meste, v ktorom stále žije vyše milión ľudí, došlo k vážnemu poškodeniu na väčšine energetickej infraštruktúry.



Zelenskyj v piatok Charkov navštívil a stretol sa s vysokopostavenými predstaviteľmi armády. Spolu vycestovali na miesto veľkej tlačiarne deň po tom, ako bola zničená pri ruskom raketovom útoku, pri ktorom zahynulo najmenej sedem ľudí.



"Dnes som v Charkove... Dostal som tiež aktuálne informácie o obranných operáciách, najmä v oblasti mesta Vovčansk, ako aj o obnove poškodenej energetickej infraštruktúry," napísal na sociálnej sieti X. Súčasne vyjadril sústrasť rodinám a priateľom obetí štvrtkového útoku.



Moskva vo štvrtok uviedla, že sa jej silám podarilo preniknúť do blízkosti mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Začiatkom týždňa zase informovala o údajnom dobytí dediny Bilohorivka, čo jej otvorilo cestu získaniu plnej kontroly nad Luhanskou oblasťou.



Tajomník Rady bezpečnosti a obrany Ukrajiny (SNBO) Olexandr Lytvynenko tvrdí, že cieľom ruskej ofenzívy v Charkovskej oblasti je pravdepodobne vytvoriť tzv. nárazníkovú zónu, ktorá by obmedzila schopnosť Ukrajiny zasiahnuť pohraničné oblasti Ruska. Agentúra Reuters dodáva, že Rusi z ruskej Belgorodskej oblasti často podnikajú letecké nálety na Ukrajinu.