Ukrajinci údajne prenikli na východný breh Dnepra

Kyjev 23. apríla (TASR) – Ukrajinské ozbrojené sily podľa západných analytikov úspešne zriadili pozície na východnej strane rieky Dneper. V nedeľu to podnietilo špekulácie, že by mohlo ísť o prvú známku dlho očakávanej jarnej protiofenzívy Kyjeva. Informovala o tom agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) v novej analýze uvádza, že podľa geolokalizovaných záberov zverejnených prokremeľskými vojenskými blogermi si ukrajinskí vojaci vytvorili oporný bod neďaleko mesta Olešky, ako aj "stabilné zásobovacie trasy" k svojim pozíciám.



Analytici sa všeobecne domnievajú, že ak Ukrajina pristúpi k jasnej protiofenzíve, dôležitým cieľom bude preraziť pozemný koridor medzi Ruskom a anektovaným polostrovom Krym, čo si vyžiada prekročenie rieky Dneper na juhu krajiny, približuje AP.



Hovorkyňa ukrajinského južného operačného veliteľstva Natalija Humeňuková vyzvala na trpezlivosť v reakcii na správy ukrajinských médií, že vytvorenie takýchto pozícií znamená začiatok protiofenzívy.



Hoci správu ISW nepotvrdila ani nepoprela, zdôraznila, že podrobnosti o vojenských operáciách v delte Dnepra nemožno z bezpečnostných dôvodov zverejňovať. V ukrajinskej televízii dodala, že je veľmi náročné "prekonávať prekážku, ako je Dneper, keď frontová línia prechádza cez širokú a silnú rieku".



Kremľom dosadený šéf Chersonskej oblasti, jednej zo štyroch častí Ukrajiny, ktorých nelegálnu anexiu vlani v septembri oznámilo Rusko, v nedeľu poprel, že by ukrajinské sily vytvorili pozície na východnom brehu Dnepra.



Vladimir Saldo na sociálnej sieti uviedol, že ruské sily "plne kontrolujú" túto oblasť. Dodal, že fotografie, na ktoré sa odvoláva ISW, mohli zachytávať ukrajinské sabotážne jednotky, ktorým sa "podarilo urobiť selfie" na druhej strane Dnepra pred tým, ako ich zatlačili späť.