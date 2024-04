Ukrajinci údajne zasiahli výcvikové stredisko ruského letectva

Moskva/Kyjev 9. apríla (TASR) - Vojenská rozviedka ukrajinského ministerstva obrany (GRU) stojí za útokom dronov, ktoré v noci na utorok zasiahli hlavné výrobné zariadenie ruského letectva v ruskej Voronežskej oblasti. Pre agentúru Reuters to povedal nemenovaný zdroj z ukrajinských tajných služieb.



Reuters upozorňuje, že tieto tvrdenia nebolo možné bezprostredne overiť. Ruské ministerstvo obrany totiž predtým hlásilo, že protivzdušná obrana obe bezpilotné lietadlá zostrelila. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev neskôr uviedol, že podľa predbežných informácií sa pri útoku nikto nezranil, zisťujú sa však dôsledky dopadu dronov na zem.



Nemenovaný ukrajinský zdroj spresnil, že cieľom útoku sa stal 711. závod na opravu lietadiel v ruskom meste Borisoglebsk, približne 400 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Nešpecifikoval však spôsobený rozsah škôd. Tento závod podľa stránky Opensanctions.org podlieha medzinárodným sankciám.



Podľa informácií webu Astra tam však drony zasiahli výcvikové stredisko ruských vzdušných síl Čkalov a pri dopade a následnej explózii poškodili fasádu na budove a vybili okná.



Ruský telegramový kanál Baza zverejnil zábery z bezpečnostných kamier, na ktorých je vidieť streľbu z automatických zbraní do vzduchu, po čom zaznie hlasný výbuch. Informoval, že prvý dron do budovy narazil o 03.00 h miestneho času a o hodinu na to rovnaké miesto trafil druhý dron.



Ukrajinské médiá s odvolaním sa na svoj zdroj uviedli, že tvrdenia Ruska o zostrelení dronov sú nepravdivé.