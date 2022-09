Ukrajinci v okupovanom Melitopole sa boja povolania do ruskej armády

Kyjev 26. septembra (TASR) - Ukrajinci v okupovanom meste Melitopol sa obávajú, že ich Moskva po referende o pripojení k Rusku povolá do vojny. Niektorí obyvatelia mesta museli hlasovať v referende, pretože sa im vyhrážali zbraňou, vyhlásil v pondelok exilový starosta mesta Ivan Fiodorov. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Starosta tiež informoval o zatvorení poslednej oficiálnej cesty z Melitopola na územie kontrolované Ukrajinou.



"Naši obyvatelia sú vystrašení, sú v panike. Nevedia, čo sa zajtra stane a keď ľudí začnú povolávať (do ruskej armády)," povedal Fiodorov na tlačovom brífingu cez videospojenie.



Melitopol v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny ako jedno z prvých miest padlo do ruských rúk po spustení invázie vo februári. Tamojšie ľudové hlasovanie o pripojení k Ruskej federácii Kyjev označil za podvod.



Fiodorov je presvedčený, že hlavným dôvodom na organizovanie referend na okupovaných územiach je umožniť Moskve odviesť Ukrajincov do ruskej armády po vyhlásení mobilizácie minulý týždeň.



"Hlasovanie sa koná pred hlavňami útočných pušiek, pred Rusmi so zbraňami v rukách," pokračoval Fiodorov.



"Ruskí vojaci schmatnú ľudí priamo na ulici a donútia ich odovzdať hlas, a nielen za seba, ale za celé rodiny. Keď vojaci vojdú do nájomného domu a nájdu tam obyvateľa, donútia ho hlasovať za každého nájomníka zaregistrovaného v budove," opísal situáciu exilový starosta.



Fiodorov spresnil, že prechod cez mesto Vasylivka, jedinú oficiálnu trasu vedúcu na územie ovládané Kyjevom, zatvorili na štyri dni pre mužov vo veku 18 až 35 rokov a v nedeľu bol dokonca zatvorený úplne. Reuters zatiaľ neoveril situáciu vo Vasylivke ani v Melitopole.



Referendá o pričlenení štyroch ukrajinských oblastí k Rusku narýchlo zorganizovali po úspešnej protiofenzíve Ukrajiny. Ruský parlament by mohol formálne schváliť toto pripojenie do niekoľkých dní.