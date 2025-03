Ukrajinci v Rusku musia zlegitimizovať svoj status alebo odísť

Moskva 20. marca (TASR) — Ukrajinskí štátni príslušníci, ktorí nemajú zákonné dôvody zdržiavať sa na území Ruskej federácie, musia do 10. septembra zlegitimizovať svoj status alebo odísť. Uvádza sa to v dekréte, ktorý vo štvrtok podpísal ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS a nemeckej spravodajskej televízie n-tv.



Ruské ministerstvo zdravotníctva by malo v rovnakej lehote vykonať lekárske vyšetrenie ukrajinských občanov.



V dekréte sa tiež uvádza, že cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti nachádzajúce sa na území samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) a Doneckej ľudovej republiky (DĽR), ako aj na okupovaných územiach Záporožskej a Chersonskej oblasti, sa musia do 10. júna podrobiť lekárskej prehliadke, ktorá potvrdí, že nešíria infekčné choroby a neužívajú drogy.



Agentúra TASS tiež uviedla, že od februára tohto roka Rusko zaviedlo režim deportácií nelegálnych migrantov. Takéto osoby musia legalizovať svoj pobyt alebo opustiť Rusko do 30. apríla.



Rusko v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014 anektovalo okupovaný ukrajinský polostrov Krym a v roku 2022 po začatí invázie na Ukrajinu obsadilo časti Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, pripomenula televízia n-tv.



Podľa denníka Kyiv Independent je tento dekrét súčasťou úsilia Kremľa rusifikovať dobyté a anektované oblasti Ukrajiny. Na tamojších Ukrajincov bol vyvíjaný nátlak, aby prijali ruské občianstvo. Zároveň boli na okupované územia presídlení Rusi.