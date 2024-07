Ukrajinci zadržali podozrivého z vraždy političky Farionovej

Kyjev 25. júla (TASR) - Ukrajinská polícia zadržala vo štvrtok v meste Dnipro 18-ročného mladíka podozrivého z minulotýždňovej vraždy bývalej ukrajinskej nacionalisticky orientovanej poslankyne a jazykovedkyne Iryny Farionovej. Na platforme Telegram to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Šesťdesiatročnú Farionovú, známu protiruskou rétorikou a kontroverznými kampaňami na ochranu ukrajinského jazyka, postrelili minulý piatok pred jej domom v západoukrajinskom Ľvove do hlavy. Denník Ukrajinska pravda uviedol, že sa tak stalo, keď čakala na taxík, aby sa odviezla na večeru k svojej dcére. Previezli ju do nemocnice, zraneniam však podľahla ešte v ten istý deň.



"Zadržaný bol 18-ročný chlapec," uviedol Zelenskyj na Telegrame s tým, že v prípade prebieha ďalšie vyšetrovanie. S vývojom situácie ho podľa jeho slov oboznámil minister vnútra Ihor Klymenko.



Podozrivého zadržali v jeho rodnom Dnipre na východe Ukrajiny. V rámci prípravy na vraždu si podľa Klymenka prenajal v Ľvove prinajmenšom tri byty.



"Vyšetrovanie sa momentálne prikláňa k tomu, že strelec je jediným páchateľom," uviedol Klymenko taktiež na Telegrame. Dodal, že zaistené dôkazy sú dostatočné na to, aby sa dalo konštatovať, že strelcom je práve zadržaný mladík. Zároveň však naznačil, že na plánovaní vraždy sa mohli podieľať aj ďalšie osoby.



Ako motívy sa podľa jeho slov momentálne preverujú Farionovej politická a verejná činnosť, ako aj osobná nevraživosť, ktorú voči nej mohol páchateľ pociťovať.



Farionová bola v rokoch 2012 - 2014 poslankyňou parlamentu za krajne pravicovú stranu Sloboda. Známou sa stala najmä vďaka svojej ostrej rétorike zameranej na kritiku rusky hovoriacich Ukrajincov, pre ktorých v krajine nevidela miesto. Medzi nich svojho času zaradila napríklad aj prezidenta Zelenského. Súčasnú svetovú rekordérku v skoku do výšky Jaroslavu Mahučichovú, ktorá sa na olympiáde v Tokiu v roku 2021 nechala odfotografovať so svojou ruskou súperkou, nazvala "biologickým odpadom".



Vlani v novembri sa Farionová oborila na rusky hovoriacich ukrajinských vojakov, a to najmä príslušníkov pluku Azov, ktorých nazvala "dobytkom", čím v krajine vyvolala pobúrenie. Ukrajinských vojakov vo všeobecnosti kritizovala, ak hovorili po rusky.



Práve pre takéto výroky ju vlani prepustili z ľvovského Inštitútu humanitných a spoločenských vied, v ktorom pracovala ako profesorka ukrajinského jazyka. Súd však neskôr nariadil, aby ju do inštitúcie znova prijali.



Farionová viedla aj online kurzy ukrajinčiny, pôsobila tiež ako blogerka a často sa objavovala v televízii. Pochovali ju v pondelok v Ľvove. Rozlúčiť sa s ňou prišli tisíce jej prívržencov. Kvety kládli aj na miesto, kde ju zastrelili.