Ukrajincom po poplachoch želá Luke Skywalker: Nech ťa sprevádza Sila

Kyjev 28. marca (TASR) - Americký herec Mark Hamill, ktorý v ságe Hviezdne vojny stvárnil postavu Luka Skywalkera, prepožičal svoj hlas pre mobilnú aplikáciu oznamujúcu na Ukrajine začiatok a koniec leteckých poplachov, informuje agentúra AP.



Aplikácia Air Alert je prepojená s ukrajinským systémom protivzdušnej obrany. Keď sa rozozvučia sirény, aplikácia Ukrajincov vyzve, aby sa uchýlili do krytov. "Nebuďte neopatrní," radí im Hamillov hlas. "Vaša prílišná sebadôvera je vašou slabinou," dodáva.



Keď nebezpečenstvo pominie, Hamill prostredníctvom aplikácie oznámi, že sa letecký poplach skončil. Potom - na povzbudenie - dodá fanúšikom Hviezdnych vojen známu vetu: "Nech ťa sprevádza Sila".



Hamill v rozhovore pre agentúru AP uviedol, že pozorne sleduje vývoj na Ukrajine, pričom obdivuje túto krajinu i jej obyvateľov, že "preukázali takú odolnosť a výdrž... za takých hrozných okolností".



Dodal, že boj Ukrajiny proti ruskej invázii, ktorý trvá už druhý rok, mu pripomína ságu Hviezdnych vojen - príbeh o odvážnych povstalcoch, ktorí bojujú s obrovským impériom a nakoniec ho porazia.



Herec poznamenal, že nahovorenie anglickej verzie aplikácie pre varovanie pred leteckými útokmi s bonusom v podobe ikonického citátu z Hviezdnych vojen je jeho spôsob pomoci Ukrajine.



Hamill tiež zbiera finančné prostriedky na nákup prieskumných dronov pre ukrajinské jednotky na frontovej línii. Podpisuje aj plagáty s tematikou Hviezdnych vojen, ktoré sa potom predávajú v dražbe.



Hoci aplikácia má aj ukrajinskú jazykovú mutáciu, v ktorej znie hlas ženy, niektorí Ukrajinci dávajú prednosť tomu, aby im zlé správy, že sa možno blíži ďalšie ruské bombardovanie, oznamoval Hamill.



AP vo svojej správe citovala 24-ročného používateľa aplikácie Bohdana Zvonyka z mesta Ľvov na západe Ukrajiny, ktorý si tiež vybral Hamillov hlas namiesto ukrajinčiny, pretože sa snaží zlepšiť si angličtinu a aj pre to, že je fanúšikom Hviezdnych vojen.



"A okrem toho," povedal, "by sa nám hodilo trochu tej sily, ktorú nám Hamill praje."



Pri jednom z poplachov, keď Zvonyk cestoval trolejbusom, sa k nemu po Hamiullovej hláške otočil spolucestujúci a s úsmevom glosoval: "Ach, tí prekliati Sithovia" - ruských útočníkov tak prirovnal k zlomyseľným Sithom z Hviezdnych vojen, nepriateľom rádu rytierov Jedi.



Valentyn Hrycenko, marketingový riaditeľ spoločnosti Ajax Systems - ukrajinského výrobcu bezpečnostných systémov, ktorý aplikáciu spoluvyvinul -, je to prejav mentality, keď sa Ukrajinci aj v zlej situácii snažia nájsť niečo humorné alebo sa pokúšajú byť pozitívni.



Hrycenko vyjadril nádej, že Hamillom sprostredkovaná sila z Hviezdnych vojen povzbudí aj ľudí mimo Ukrajiny, aby si aplikáciu stiahli - aby aspoň trochu zažili pocity Ukrajincov pri poplachu.