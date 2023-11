Ukrajincom sa podarilo vytvoriť predmostie na východnom brehu Dnepra

Kyjev 15. októbra (TASR) - Ukrajinským vojakom sa podarilo vytvoriť si predmostie na východnom brehu rieky Dneper (ukr. Dnipro), ktorý okupujú ruské sily. Oznámil to v utorok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, ktorého citovala agentúra Reuters.



Podľa agentúry ide o prvé oficiálne potvrdenie toho, že sa ukrajinská armáda "zachytila" na východnom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.



"Napriek všetkému ukrajinské ozbrojené sily získali predmostie na ľavom (východnom) brehu Dnipra," povedal Jermak v príhovore, ktorý predniesol na pôde amerického think tanku Hudson Institute a v ktorom žiadal západné krajiny o ďalšie dodávky zbraní na boj proti ruskej agresii.



Podľa Jermaka je Rusko v dôsledku ukrajinských útokov nútené postupne demilitarizovať anektovaný Krymský polostrov. "A naša protiofenzíva pokračuje," zdôraznil. Jeho vyjadrenia boli zverejnené na oficiálnej stráne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Severná časť Chersonskej oblasti bola ukrajinskou armádou oslobodená pred rokom. Jej južnú časť stále okupujú ruské jednotky, ktoré ostreľujú Ukrajinou kontrolované obce a mestá z východného brehu rieky Dneper, ktorá od postupu ukrajinskej armády tvorí frontovú líniu.



Ruská armáda minulý týždeň tvrdila, že zastavila ukrajinskú snahu o vytvorenie predmostia na východnom brehu Dnepra a priľahlých riečnych ostrovoch. Podľa Moskvy pritom zahynulo 500 ukrajinských vojakov, čo však nebolo možné nezávisle overiť.



Neoficiálne správy o tom, že sa Ukrajincom takéto predmostie vytvoriť podarilo, sa v posledných týždňoch objavujú opakovane, ale až teraz ich potvrdil niektorý z ukrajinských činiteľov.



Dve ruské štátne tlačové agentúry v pondelok krátko informovali o údajnom ústupe ruskej armády v Chersonskej oblasti, bezprostredne po tom však správy stiahli. Podľa týchto správ velenie armády rozhodlo o presune ruských vojakov "na výhodnejšie pozície na východnom brehu Dnepra". Moskva to neskôr označila za provokáciu, ale pozadie celej udalosti zostáva nejasné.



Podobne formulované vyhlásenia o presune na lepšie brániteľné pozície Rusko v minulosti použilo na zdôvodnenie ústupu vojakov na niektorých úsekoch frontu.