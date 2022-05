Ukrajincom v Záporožskej oblasti ovládaných Rusmi vraj vzali doklady

Kyjev 9. mája (TASR) - Obyvateľom častí Záporožskej oblasti, ktoré má pod kontrolou Rusko, údajne odobrali osobné doklady. Moskva im ich má vrátiť, ak sa zúčastnia na oslavách Dňa víťazstva, ktorými si Rusko 9. mája pripomína 77. výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Uvádza to generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl vo svojej najnovšej správe, z ktorej v pondelok citoval britský denník The Guardian.



Generálny štáb v správe tiež tvrdí, že "nepriateľ" vykonal "aktívnu prípravu" na slávnostné vojenské prehliadky pri príležitosti tohto dňa na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



Ukrajinská tajná služba už predtým uviedla, že Rusko plánuje 9. mája usporiadať oslavy aj v ukrajinskom prístavom meste Mariupol. V tamojších oceliarniach Azovstaľ, ktoré sú poslednou baštou ukrajinského odporu v tomto meste, sa ešte stále nachádza asi 2000 príslušníkov ukrajinskej jednotky špeciálneho určenia Azov, posledných obrancov Mariupola.



"Mariupol by sa mal – v súlade s (ruskými) plánmi – stať centrom osláv," uviedla minulý týždeň ukrajinská tajná služba. "Z tohto dôvodu mesto urýchlene čistí hlavné ulice odpratávaním trosiek, mŕtvych tiel či nevybuchnutej ruskej munície," dodala.



Samotný Kremeľ minulý týždeň prípravu oficiálnych osláv v Mariupole poprel. "Príde čas, keď sa tam (v Mariupole) budú konať veľké oslavy," povedal uplynulý piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov; v pondelok 9. mája sa tam však podľa neho oficiálne oslavy neplánujú. "Určite tam budú Rusi, a bude tam 9. mája veľa Rusov, ale o oficiálnej (ruskej) delegácii neviem," dodal.



Rusko každoročne 9. mája oslavuje Deň víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.



Pri tejto príležitosti sa tradične koná pompézna vojenská prehliadka na Červenom námestí v Moskve, kde ruská armáda často predvádza svoje nové zbrane, a tiež menšie prehliadky v desiatkach ďalších ruských miest. Tak to bude aj tento rok. Na prehliadke sa však tentoraz nezúčastnia ani zahraniční lídri, ani diplomati západných krajín akreditovaní v Rusku.