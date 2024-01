Ukrajincov na úteku pred hranicami Maďarska zastavili až výstrely

Budapešť 3. januára (TASR)- Ukrajinská pohraničná stráž v utorok na ukrajinsko-maďarskej zelenej hranici musela použiť varovné výstrely, aby zastavila 12 ukrajinských brancov pri pokuse ujsť do Maďarska. S odvolaním sa na webovú stránku Ukrajinskej pohraničnej stráže to v stredu uviedol server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Príslušníci pohraničnej stráže v Mukačeve si v utorok všimli skupinu 12 ľudí, ktorí kráčali do Maďarska. Vyzvali ich na zastavenie, zareagovali však až na viaceré varovné výstrely. Neskôr sa ukázalo, že muži sa snažili uniknúť brannej povinnosti.



Ukrajinská polícia oznámila, že zadržaní pochádzajú zo Zakarpatskej oblasti a teraz čelia trestnému stíhaniu pre pokus o nelegálne prekročenie hranice.



Polícia tiež vypátrala a zadržala muža, ktorý ich k zelenej hranici doviezol. Za odvoz mu zaplatil každý zo skupiny 12.000 hrivien, v prepočte zhruba 263 eur.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)