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Ukrajincov podozrivých zo špionáže v Rakúsku prepustili
Viedenská prokuratúra dvojicu vyšetruje podľa paragrafu 256 Trestného zákona pre podozrenie z tajnej spravodajskej činnosti v neprospech Rakúska.
Autor TASR
Viedeň 13. novembra (TASR) — Dvaja údajní príslušníci ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR, ktorých 5. októbra zadržali vo Viedni pre podozrenie zo špionáže, sú opäť na slobode. Každý z nich musel zložiť kauciu 3000 eur. TASR o tom informuje s odvolaním sa na piatkovú správu agentúry APA.
Viedenská prokuratúra dvojicu vyšetruje podľa paragrafu 256 Trestného zákona pre podozrenie z tajnej spravodajskej činnosti v neprospech Rakúska. Muži údajne sledovali jednu budovu vo Viedni. Za tento trestný čin v súčasnosti hrozí v prípade odsúdenia trest odňatia slobody do výšky päť rokov.
O väzbe pre oboch mužov súd pôvodne rozhodol na základe obáv z pokračovania v trestnej činnosti, ovplyvňovania vyšetrovania a rizika úteku. Obhajoba podala proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť. Na pojednávaní 5. novembra bola vyšetrovacia väzba predĺžená, avšak už len z dôvodu rizika úteku.
Podozriví využili ustanovenie zákona, podľa ktorého musí súd v prípade trestných činov, za ktoré hrozí maximálne päťročný trest odňatia slobody, zvážiť možnosť zloženia kaucie, ak je vyšetrovacia väzba odôvodnená výlučne rizikom úteku. Muži sa zároveň museli zaviazať, že neopustia Rakúsko, nebudú mariť prebiehajúce vyšetrovanie a poskytnú adresu, na ktorej ich bude možné zastihnúť. Dostali tiež zákaz približovať sa k objektu, ktorý sledovali.
Prokuratúra s prepustením nesúhlasila a podala sťažnosť. Tá však nemá odkladný účinok, preto Ukrajincov v pondelok prepustili z väznice vo Viedni-Josefstadte. V ich prípade naďalej platí prezumpcia neviny.
V tomto prípade polícia zadržala vo Viedni 8. októbra aj známeho ukrajinského novinára Mychajla Tkača a kameramana Jaroslava Bondarenka pracujúcich pre portál Ukrajinska pravda. Obaja totiž v rovnakom čase ako údajní príslušníci HUR sledovali tú istú budovu a polícia predpokladala, že patria k jednej skupine. Novinárov po overení ich totožnosti nasledujúci deň prepustili bez vznesenia obvinenia.
Na základe zistení novinárov bol záujmovým objektom Ukrajincov podozrivých zo špionáže obytný dom vo Viedni, v ktorom sa skrýval bývalý ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko. Ten ušiel do Rakúska v septembri 2026 po tom, ako ho ukrajinská protikorupčná prokuratúra začala vyšetrovať pre podozrenie z prijímania úplatkov.
Viedenská prokuratúra dvojicu vyšetruje podľa paragrafu 256 Trestného zákona pre podozrenie z tajnej spravodajskej činnosti v neprospech Rakúska. Muži údajne sledovali jednu budovu vo Viedni. Za tento trestný čin v súčasnosti hrozí v prípade odsúdenia trest odňatia slobody do výšky päť rokov.
O väzbe pre oboch mužov súd pôvodne rozhodol na základe obáv z pokračovania v trestnej činnosti, ovplyvňovania vyšetrovania a rizika úteku. Obhajoba podala proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť. Na pojednávaní 5. novembra bola vyšetrovacia väzba predĺžená, avšak už len z dôvodu rizika úteku.
Podozriví využili ustanovenie zákona, podľa ktorého musí súd v prípade trestných činov, za ktoré hrozí maximálne päťročný trest odňatia slobody, zvážiť možnosť zloženia kaucie, ak je vyšetrovacia väzba odôvodnená výlučne rizikom úteku. Muži sa zároveň museli zaviazať, že neopustia Rakúsko, nebudú mariť prebiehajúce vyšetrovanie a poskytnú adresu, na ktorej ich bude možné zastihnúť. Dostali tiež zákaz približovať sa k objektu, ktorý sledovali.
Prokuratúra s prepustením nesúhlasila a podala sťažnosť. Tá však nemá odkladný účinok, preto Ukrajincov v pondelok prepustili z väznice vo Viedni-Josefstadte. V ich prípade naďalej platí prezumpcia neviny.
V tomto prípade polícia zadržala vo Viedni 8. októbra aj známeho ukrajinského novinára Mychajla Tkača a kameramana Jaroslava Bondarenka pracujúcich pre portál Ukrajinska pravda. Obaja totiž v rovnakom čase ako údajní príslušníci HUR sledovali tú istú budovu a polícia predpokladala, že patria k jednej skupine. Novinárov po overení ich totožnosti nasledujúci deň prepustili bez vznesenia obvinenia.
Na základe zistení novinárov bol záujmovým objektom Ukrajincov podozrivých zo špionáže obytný dom vo Viedni, v ktorom sa skrýval bývalý ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko. Ten ušiel do Rakúska v septembri 2026 po tom, ako ho ukrajinská protikorupčná prokuratúra začala vyšetrovať pre podozrenie z prijímania úplatkov.