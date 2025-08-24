< sekcia Zahraničie
Ukrajine ku Dňu nezávislosti zablahoželalo viacero svetových lídrov
Autor TASR
Kyjev 24. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu poďakoval svetovým lídrom za ich prejavenú podporu v súvislosti s Dňom nezávislosti Ukrajiny. Pri príležitosti 34. výročia jej samostatnosti Zelenskému medzi inými zagratuloval aj Pápež Lev XIV., britský kráľ Karol III., americký prezident Donald Trump či viacerí európski lídri. TASR o tom informuje podľa webu televízie Sky News a platformy X.
Pápež Lev XIV. v liste adresovanom ukrajinskému prezidentovi vyjadril nádej, že „krik zbraní utíchne a ustúpi dialógu, čím sa otvorí cesta k mieru“. Dodal, že sa za „ukrajinský ľud trpiaci vojnou“ modlí.
Šéf Bieleho domu rovnako vyzval na ukončenie „nezmyselného zabíjania“ a vyhlásil, že Spojené štáty podporujú „trvalý mier, ktorý ukončí krviprelievanie a ochráni suverenitu a dôstojnosť Ukrajiny“. Trump Kyjevu k výročiu nezávislosti zablahoželal v mene všetkých Američanov a dodal, že USA „rešpektujú boj, ctia obetu a veria v budúcnosť Ukrajiny ako nezávislej krajiny“.
Karol III. spolu s kráľovnou Camillou Zelenskému ako aj ukrajinskému ľudu zablahoželali tiež. Britský monarcha vyjadril „najväčší a najhlbší obdiv k nezlomnej odvahe a duchu ukrajinského národa“ a takisto prejavil nádej na „spravodlivý a trvalý mier“.
Gratulácie vyjadril aj čínsky prezident Si Ťin-pching, no Sky News zdôrazňuje, že vojnu s Ruskom - veľkým spojencom Pekingu - nespomenul. Vyzdvihol vzájomné vzťahy s Ukrajinou a prejavil nádej, že ich partnerstvo bude pokračovať aj ďalej a bude „prospešné pre ľudí oboch krajín“.
Zelenskyj na X tiež zverejnil vyjadrenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, holandského kráľa Viliama Alexandra, švajčiarskej prezidentky Karin Kellerovej-Sutterovej, švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona, nemeckého kancelára Friedricha Merza či predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Všetkým lídrom sa ukrajinský prezident poďakoval.
