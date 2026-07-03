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Ukrajine na summite prisľúbia vojenskú pomoc v desiatkach miliárd
Podľa agentúr prostriedky poskytnú európski členovia NATO a Kanada. Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa totiž od svojho nástupu významne zredukovala podporu Kyjevu.
Autor TASR
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Brusel 3. júla (TASR) - Členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) na nadchádzajúcom summite v Ankare prisľúbia Ukrajine desiatky miliárd eur vo forme vojenskej pomoci. V piatok o tom informovali agentúry DPA a AFP, podľa ktorých to stáli zástupcovia pri NATO odobrili na zasadnutí v Bruseli, píše TASR.
Podľa agentúr prostriedky poskytnú európski členovia NATO a Kanada. Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa totiž od svojho nástupu významne zredukovala podporu Kyjevu.
Na základe dohodnutého uznesenia by mali spojenci poskytnúť Ukrajine celkovo 140 miliárd eur počas dvojročného obdobia - teda 70 miliárd ročne - určených na vojenské vybavenie, podporu a výcvik.
V tejto sume je však už zarátaná pôžička pre Ukrajinu od Európskej únie. Z celkovej sumy 90 miliárd sú dve tretiny z nej určené na podporu ukrajinských ozbrojených síl. Súčasťou sú aj prostriedky, ktoré členské štáty Kyjevu prisľúbili individuálne. Zvyšok by mali pokryť členovia NATO z vlastných zdrojov.
Nemecko sa už zaviazalo, že v roku 2026 poskytne 11,5 miliardy eur.
Prísľub má vyslať signál Rusku, že NATO aj po štyroch rokoch vojny stojí za Ukrajinou. V Ankare bude prítomný aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Očakáva sa, že v záveroch summitu, podobne ako minulý rok, všetci spojenci vrátane USA označia Rusko ako dlhodobú hrozbu pre transatlantickú bezpečnosť.
Podľa agentúr prostriedky poskytnú európski členovia NATO a Kanada. Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa totiž od svojho nástupu významne zredukovala podporu Kyjevu.
Na základe dohodnutého uznesenia by mali spojenci poskytnúť Ukrajine celkovo 140 miliárd eur počas dvojročného obdobia - teda 70 miliárd ročne - určených na vojenské vybavenie, podporu a výcvik.
V tejto sume je však už zarátaná pôžička pre Ukrajinu od Európskej únie. Z celkovej sumy 90 miliárd sú dve tretiny z nej určené na podporu ukrajinských ozbrojených síl. Súčasťou sú aj prostriedky, ktoré členské štáty Kyjevu prisľúbili individuálne. Zvyšok by mali pokryť členovia NATO z vlastných zdrojov.
Nemecko sa už zaviazalo, že v roku 2026 poskytne 11,5 miliardy eur.
Prísľub má vyslať signál Rusku, že NATO aj po štyroch rokoch vojny stojí za Ukrajinou. V Ankare bude prítomný aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Očakáva sa, že v záveroch summitu, podobne ako minulý rok, všetci spojenci vrátane USA označia Rusko ako dlhodobú hrozbu pre transatlantickú bezpečnosť.