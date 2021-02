Ukrajine nedodali vakcíny, minister odletel do Indie vyrokovať dávky

Kyjev 19. februára (TASR) - Ukrajinský minister zdravotníctva Maxim Stepanov nečakane odcestoval do Indie z dôvodu nedodanej zásielky objednaných dávok vakcín proti koronavírusu. Stepanov to oznámil v piatok skoro ráno na Facebooku, informovala agentúra DPA.



Vo svojom príspevku minister napísal, že chce vyrokovať dodatočné dodávky vakcíny k 12 miliónom dávok objednaných z Indie.



Ukrajinský program očkovania obyvateľstva sa mal začať minulý týždeň, ale krajina nedostala žiadne dávky z programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ani tie, ktoré si objednala od indických a čínskych výrobcov, pripomenula DPA.



Kyjev pôvodne plánoval zaočkovať obyvateľstvo krajiny proti koronavírusu do konca tohto roka. Ukrajina však zakázala používanie ruskej vakcíny Sputnik V z dôvodu konfliktu o Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



Podľa oficiálnych údajov Ukrajina od začiatku pandémie zaznamenala približne 1,3 milióna prípadov nákazy koronavírusom a asi 25 000 úmrtí na ochorenie COVID-19.