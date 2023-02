Ukrajine sa podarilo po ruskom útoku obnoviť výrobu elektrinu

Kyjev 12. februára (TASR) - Ukrajine sa podarilo po poslednom ruskom raketovom útoku na energetickú infraštruktúru obnoviť výrobu elektrickej energie. Oznámil to v nedeľu ukrajinský minister pre energetiku Herman Haluščenko, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Ukrajinské elektrárne v súčasnosti vyrábajú dostatok elektrickej energie, aby vyhoveli dopytu. Na niektorých miestach však pretrvávajú výpadky elektrickej energie z dôvodu poškodenia distribučných sietí. "Máme problémy s dodávaním elektriny všetkým zákazníkov," uviedol Haluščenko.



Podľa šéfa rezortu energetiky bolo späť do siete opäť pripojených všetkých deväť blokov jadrových elektrární, ktoré má Ukrajina pod kontrolou. Najväčšia ukrajinská jadrová elektráreň, ktorá leží v časti Záporožskej oblasti okupovanej ruskou armádou, nedodáva elektrickú energiu do ukrajinskej siete, pripomína DPA.



Haluščenko však varoval, že pre klesajúce teploty a zvýšený dopyt po elektrickej energii bude zrejme začiatkom budúceho týždňa elektriny opäť nedostatok.