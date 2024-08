Ukrajinec hľadaný v súvislosti s Nord Streamom už nie je v Poľsku

Varšava 14. augusta (TASR) - Muž podozrivý zo spoluúčasti na poškodení plynovodov Nord Stream v Baltskom mori spred takmer dvoch rokov už nie je na území Poľska. S odvolaním sa na poľské úrady o tom v stredu informoval poľský spravodajská web TVN24.pl.



Dva roky po sérii výbuchov na plynovodoch Nord Stream sa vyšetrovatelia v Nemecku domnievajú, že vedia, kto nastražil výbušné zariadenia, napísalo v stredu niekoľko nemeckých denníkov. V ich správach bola táto podozrivá osoba identifikovaná ako "Volodymyr Z."



Tento podozrivý Ukrajinec naposledy býval v Poľsku a v súčasnosti sa skrýva na neznámom mieste, informovali denník Süddeutsche Zeitung, týždenník Die Zeit a televízna stanica ARD.



Nemeckí oficiálni predstavitelia tieto medializované správy zatiaľ síce nepotvrdili, ale poľská generálna prokuratúra uviedla, že nemecká Spolková generálna prokuratúra vydala na tohto podozrivého muža zatýkací rozkaz.



Britská stanica BBC s odvolaním sa na zdroj poľskej prokuratúry informovala, že keď poľská polícia dorazila do domu neďaleko Varšavy, kde podozrivý býval, muž tam nebol: údajne odcestoval z Poľska, doplnila BBC.



Podľa TVN24 podozrivý muž pred časom prekročil poľsko-ukrajinskú hranicu. Prokuratúra dostala túto informáciu od poľskej pohraničnej stráže, ktorej príslušníci pri kontrole Volodymyra Z. na hraničnom priechode nemali informáciu, že by bol naňho vydaný zatýkací rozkaz, ozrejmila hovorkyňa poľskej generálnej prokuratúry Anna Adamiaková.



Z medializovaných správ vyplýva, že nemecká prokuratúra vydala európsky zatykač na "Volodymyra Z." ešte v júni. Podozrivý je ukrajinský inštruktor potápania.



Podľa trojice citovaných nemeckých médií sú podozriví ešte aj ďalší dvaja ukrajinskí štátni príslušníci - BBC uvádza, že jednou z nich je žena.



Na útokoch sa mohli podieľať ako potápači, ktorí na potrubie nastražili výbušné zariadenia, pokračuje správa. Tieto tvrdenia sú podľa médií založené na "informáciách od zahraničnej spravodajskej služby".



Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sa stali terčom útoku 26. septembra 2022. Výbuchy zaznamenané neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori poškodili potrubia oboch plynovodov na štyroch miestach.



Ruský zemný plyn predtým prúdil do Nemecka cez Nord Stream 1. Nord Stream 2 ešte nebol v prevádzke z dôvodu ruskej vojny proti Ukrajine a následných politických sporov. Prípad začali vyšetrovať orgány viacerých krajín. Dánsko a Švédsko medzičasom konanie ukončili.



Komentátori v nemeckých médiách upozorňujú, že ak sú aj správy o tom, že plynovodné potrubia vyhodila do vzduchu skupina ukrajinských potápačov, pravdivé, stále nie je odpoveď na otázku, kto útok nariadil. Existuje veľa hypotéz, ale zatiaľ sa vo verejnej sfére neobjavili žiadne dôkazy, ktoré by to spájali s ukrajinským alebo ruským štátom, doplnila BBC.