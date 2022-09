Ukrajinec J.Maloletka získal cenu za fotografie z obliehania Mariupola

Perpignan 4. septembra (TASR) - Ukrajinský fotoreportér Jevhen Maloletka získal v sobotu na festivale vo Francúzsku hlavnú cenu Visa d'Or, jednu z najprestížnejších v tejto profesii, za svoju prácu počas ničivého obliehania ukrajinského mesta Mariupol ruskými vojakmi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Maloletka (35), viditeľne dojatý, venoval cenu ukrajinskému ľudu. Dostal ju na slávnosti v juhofrancúzskom meste Perpignan.



Novinár a fotograf pracuje pre tlačovú agentúru The Associated Press (AP). Bol - spolu so svojím kolegom a videoreportérom z AP Mstyslavom Černovom - jedným z prvých žurnalistov, ktorí prišli do Mariupola 23. februára, hodinu pred dopadom prvých ruských bômb.



Bol takisto jedným z posledných žurnalistov, čo z mesta odišli - 15. marca, keď už bol Mariupol takmer úplne zničený ruským ostreľovaním.



Tých 20 dní, ktoré v Mariupole strávil, mu pripadalo ako jeden dlhý, nekonečný deň, "čoraz horší a horší," povedal pre agentúru AFP.



Jeho fotografie zachytávajú všetky hrôzy vojnového konfliktu v Mariupole: deti zabité počas obkľúčenia mesta, ženy vo vysokom štádiu tehotenstva ležiace medzi troskami zbombardovaných budov, narýchlo vykopané spoločné hroby.



Ruské bombardovanie a ostreľovanie tohto prístavného mesta so 400.000 obyvateľmi, najmä priamy zásah pôrodnice, vyvolali hnev po celom svete.



Ďalšími dvoma nominovanými fotografmi boli: Austrálčan ukrajinského pôvodu Daniel Berehulak za reportáž "Tu žili ľudia" pre denník The New York Times o masakre civilistov v Buči na predmestí Kyjeva a tiež Marcus Yam za svoj denník zverejňovaný pod názvom Pád Afganistanu (The Fall of Afghanistan) v novinách Los Angeles Times.



Ceny odovzdávali na Medzinárodnom festivale fotožurnalistiky, ktorý sa koná v Perpignane od 27. augusta do 11. septembra. Vojna na Ukrajine je tam jednou z prevládajúcich tém.