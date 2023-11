Ukrajinec, ktorý Rusom poskytol súradnice pre útok, dostal doživotie

Kyjev 13. novembra (TASR) - Obyvateľa východoukrajinského mesta Charkov v pondelok odsúdili na doživotný trest odňatia slobody za to, že ruskej armáde poskytol súradnice pre raketový útok, ktorého terčom bolo sídlo oblastnej vojenskej a civilnej samosprávy. Útok sa odohral v marci minulého roka.



Podľa britskej stanice BBC o tom informoval gubenátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.



Okrem doživotného trestu súd v prípade 38-ročného muža nariadil aj zhabanie majetku.



Vo vyhlásení ukrajinskej generálnej prokuratúry sa spresňuje, že súd uznal obvineného za vinného z vlastizrady, rozširovania materiálov obsahujúcich ospravedlnenie ozbrojenej agresie, ako aj z nedovolenej úpravy strelných zbraní a nedovoleného narábania so zbraňami.



Prokuratúra spresnila, že odsúdený Charkovčan od februára do apríla 2022 zbieral informácie o ukrajinských ozbrojených silách a infraštruktúre. Tieto údaje potom odovzdal dvom ženám pracujúcim pre ruské tajné služby.



Jedna z nich žije momentálne v Moskve. V roku 2014 bola na Ruskom okupovanom území Doneckej oblasti, kde pracovala ako zdravotná sestra. Ďalšia sa zdržiava v Petrohrade a vedie tam proruské združenie Zachráňte Donbas, uvádza sa v tlačovej správe úradu generálneho prokurátora.



Synehubov vo svojom statuse na platforme Telegram pripomenul, že budova charkovskej oblastnej správy bola pri útoku takmer úplne zničená. Ukrajinské médiá vtedy informovali, že pri útoku zahynulo 31 ľudí.