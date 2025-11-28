< sekcia Zahraničie
Ukrajinec podozrivý v kauze Nord Stream bude v Nemecku stíhaný väzobne
Nemecká prokuratúra tohto muža obvinila zo spolčenia s cieľom spôsobiť výbuch, z protiústavnej sabotáže a zničenia dôležitých objektov infraštruktúry.
Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - Ukrajinského občana podozrivého zo sabotáže na plynovode Nord Stream, ktorého vo štvrtok vydalo Taliansko do Nemecka, vzal tamojší súd do väzby, informovala stanica BBC s odvolaním sa na webovú stránku nemeckej generálnej prokuratúry, píše TASR.
Väzobne stíhaný Serhij K. je bývalým dôstojníkom ukrajinských ozbrojených síl. Nemecká prokuratúra tohto muža obvinila zo spolčenia s cieľom spôsobiť výbuch, z protiústavnej sabotáže a zničenia dôležitých objektov infraštruktúry.
Podľa vyšetrovateľov bol Serhij K. súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori, pričom bol údajne koordinátorom celej akcie.
Podozrivý vznesené obvinenia odmieta. Jeho právnik Nicola Canestrini vyjadril presvedčenie, že jeho klient bude na súde v Nemecku oslobodený, spresnila agentúra Reuters.
Serhij K. je jedným z dvoch Ukrajincov, ktorých vydanie v tejto kauze žiadali nemecké úrady. Druhým je Volodymyr Z., ktorého vydanie do Nemecka súd v Poľsku zamietol.
Volodymyra Z. zadržali koncom septembra blízko Varšavy na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom. Podľa agentúry Reuters Volodymyr Z. čelí obvineniu zo sprisahania s cieľom spáchania útoku prostredníctvom výbušnín a zo sabotáže.
V súvislosti s týmito útokmi zatiaľ nebol nikto postavený pred súd. Šesť ďalších podozrivých v prípade je stále na slobode.
Výbuchy, ktoré pred troma rokmi zničili plynovod v Baltskom mori, do značnej miery prerušili tranzit ruského plynu do Európy a obmedzili dodávky energonosičov na kontinente, hoci Rusko vtedy už svoje dodávky z veľkej časti zastavilo. Rusko aj západné krajiny označili výbuchy a poškodenie plynovodov za akt sabotáže.
Väzobne stíhaný Serhij K. je bývalým dôstojníkom ukrajinských ozbrojených síl. Nemecká prokuratúra tohto muža obvinila zo spolčenia s cieľom spôsobiť výbuch, z protiústavnej sabotáže a zničenia dôležitých objektov infraštruktúry.
Podľa vyšetrovateľov bol Serhij K. súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori, pričom bol údajne koordinátorom celej akcie.
Podozrivý vznesené obvinenia odmieta. Jeho právnik Nicola Canestrini vyjadril presvedčenie, že jeho klient bude na súde v Nemecku oslobodený, spresnila agentúra Reuters.
Serhij K. je jedným z dvoch Ukrajincov, ktorých vydanie v tejto kauze žiadali nemecké úrady. Druhým je Volodymyr Z., ktorého vydanie do Nemecka súd v Poľsku zamietol.
Volodymyra Z. zadržali koncom septembra blízko Varšavy na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom. Podľa agentúry Reuters Volodymyr Z. čelí obvineniu zo sprisahania s cieľom spáchania útoku prostredníctvom výbušnín a zo sabotáže.
V súvislosti s týmito útokmi zatiaľ nebol nikto postavený pred súd. Šesť ďalších podozrivých v prípade je stále na slobode.
Výbuchy, ktoré pred troma rokmi zničili plynovod v Baltskom mori, do značnej miery prerušili tranzit ruského plynu do Európy a obmedzili dodávky energonosičov na kontinente, hoci Rusko vtedy už svoje dodávky z veľkej časti zastavilo. Rusko aj západné krajiny označili výbuchy a poškodenie plynovodov za akt sabotáže.