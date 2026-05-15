Ukrajinec podozrivý zo špionáže pre Moskvu bol vydaný do Nemecka
Zatykač na 43-ročného Sergeja N. vydal vyšetrovací sudca Spolkového súdneho dvora, uviedla kancelária Spolkovej prokuratúry (GBA) v meste Karlsruhe.
Berlín 15. mája (TASR) - Ukrajinský občan podozrivý zo špionáže pre Rusko bol vydaný zo Španielska do Nemecka a v súčasnosti sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe, oznámila v piatok nemecká prokuratúra. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Ukrajinca zadržali 24. marca na žiadosť nemeckých úradov v blízkosti španielskeho mesta Alicante, no následne bol prepustený na kauciu. Do Nemecka ho previezli vo štvrtok. Tam je vo väzbe aj podozrivá spolupáchateľka, 45-ročná Rumunka Alla S.
Obaja sú obvinení zo špionáže v prospech ruskej spravodajskej služby. Údajne zhromažďovali informácie o osobe, ktorá na Ukrajinu dodávala drony a s nimi súvisiace komponenty.
