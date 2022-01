Ukrajinistka Víchová: Rusko využíva hrozbu k dosiahnutiu cieľa

Príslušníci ukrajinských ozbrojených síl sledujú, ako špeciálne vozidlo kope zákop na ukrajinsko-ruskej hranici v blízkosti mesta Sumy na severovýchode Ukrajiny v stredu 22. decembra 2021. Foto: TASR / AP

Praha/Bratislava/Kyjev 31. januára (TASR) - Rusko využíva hrozbu použitia vojenskej sily ako zámienku s cieľom donútiť Západ pristúpiť na požiadavky Moskvy. V rozhovore pre TASR to povedala ukrajinistka Lenka Víchová.uviedla Víchová.Britský premiér Boris Johnson v pondelok upozornil, že Rusko zhromaždilo v blízkosti svojich hraníc s Ukrajinou dostatok vojenských jednotiek na to, aby začalo. Johnson svoje tvrdenia opiera o informácie tajných služieb, podľa ktorých má ruská armáda na hraniciach množstvo bojových jednotiek.myslí si Víchová. Podľa nej je totoa Moskva vie, že jej podmienky Západ nemôže splniť.dodala odborníčka.Na otázku TASR, či podľa nej môže dôjsť k vojenskej eskalácii situácie, pripomenula, že Ruskoa v prípade reálnej vojenskej akcie nemusí zaútočiť len z východu, kde má pri hraniciach s Ukrajinou údajne až stotisícovú armádu.vymenovala možné scenáre Víchová. Podľa nej musia byť západné mocnosti aj Ukrajina pripravené na akýkoľvek aj nevojenský scenár.dodala ukrajinistka.Odborníčka podotkla, že aktuálna potenciálna hrozba zo strany Ruska nie je pre Ukrajincov ničím novým, pretožepo ruskej anexii Krymu z roku 2014 a stále prebiehajúcom konflikte v Doneckej a Luhanskej oblasti, kde vyhlásili proruskí separatisti "ľudové" republiky.podotkla Lenka Víchová.Podľa nej oslabujú krajinu vnútropolitické spory. Súd na Ukrajine v rámci vyšetrovania údajnej vlastizrady zmrazil majetok bývalého prezidenta Petra Porošenka. Vyšetrovatelia ho podozrievajú z toho, že prostredníctvom nákupov uhlia v Donbase v rokoch 2014 a 2015 prispieval k financovaniu proruských separatistov. V prípade dokázania viny hrozí Porošenkovi až 15-ročné väzenie. Exprezident obvinenia odmieta. Podľa jeho spojencov ide o osobnú pomstu zo strany súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Porošenkova strana obvinila súčasné vedenie krajiny z nákupov uhlia z Ruska, ktoré však údajne pochádza zna východe Ukrajiny. Okrem toho Porošenkovi spojenci obviňujú Zelenského z autokratických praktík.myslí si ukrajinistka. Podľa nej však existuje predpoklad, že v prípade ohrozenia Ukrajiny sa títo politickí súperipovedala Víchová. Z aktuálnych sociologických prieskumov upozornila aj na fakt, že Ukrajinci sú pripravení za svoju vlasť bojovať. Údajne až tretina z nich je priamo ochotná vziať do ruky zbraň.uzavrela.Rusko žiada, aby Ukrajina mala trvalo zakázané uplatniť svoje suverénne právo pripojiť sa k NATO. Chce tiež obmedzenie ďalších činností Aliancie, napríklad umiestňovanie jednotiek na území bývalých štátov sovietskeho bloku.Lenka Víchová sa venuje dianiu na Ukrajine. Je analytičkou a redaktorkou časopisu Ukrajinský žurnál. Špecializuje sa na súčasné dejiny Ukrajiny. Pôsobí aj v Českej asociácii ukrajinistov.