Ukrajinku v Rusku odsúdili na 12 rokov za púšťanie balónov a hymny

Moskva/Praha 18. júna (TASR) - Na 12 rokov väzenia odsúdil vojenský súd v Moskve mladú občianku Ukrajiny, ktorú predtým uznal za vinnú zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde a účasti v teroristickej organizácii.



Týchto činov sa Chrystyna Ľubašenková podľa súdu dopustila vlani v máji, keď z reproduktorov z okna svojho prenajatého bytu pri Moskve pustila nahrávku s protivojnovým prejavom a hymnou Ukrajiny a keď v Moskve vypustila balóny s priviazanou s bielo-modro-bielou vlajkou používanou odporcami vojny vedenej Ruskom proti Ukrajine.



Sprostredkovanie protivojnového prejavu a hymny bolo vyšetrovateľmi kvalifikované ako šírenie dezinformácií o ruskej armáde. Vypustenie modrých a žltých balónov z vyhliadky na Vrabčích horách v Moskve súd označil za prejav príslušnosti odsúdenej k teroristickej organizácii. Bielo-modro-biela vlajka je totiž aj symbolom légie Sloboda Ruska, ktorá na Ukrajine bojuje po boku ukrajinskej armády a ktorú ruské úrady vyhlásili za teroristickú.



Ľubašenková a jej právnik pred súdom vypovedali, že oba skutky spáchala na objednávku, pričom pod prísľubom peňazí.



K ďalším akciám ju objednávatelia nútili vyhrážkami a vydieraním, že jej dve dcéry, ktoré zostali so starými rodičmi vo Švajčiarsku, budú rodine odobrané a pôjdu do detského domova.



Ako napísal spravodajský web Mediazona, Ľubašenková po vypuknutí vojny na Ukrajine ušla so svojimi deťmi a chorými rodičmi z Kyjeva do Švajčiarska, kde jej neskôr náhodný známy sľúbil peniaze na cestu do Moskvy a odmenu za vykonanie protivojnového protestu.



Neskôr mal aj ďalšie požiadavky a keď ich Ľubašenková odmietla, začal sa jej údajne vyhrážať.



Muž, ktorý ju na toto konanie naviedol, sa podľa právnika vydával za utečenca z Ukrajiny. Advokát pred súdom upozornil, že policajti, ktorí jeho mandantku v Moskve zadržali, o jej akcii s balónmi vedeli vopred, aj keď ona o tom nikoho a nikde neinformovala.



Kým advokát pred súdom žiadal zamietnuť prípad pre nedostatok dôkazov o trestnom čine, prokurátor trval na 15-ročnom treste, dodala BBC.