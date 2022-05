Ukrajinky s deťmi žiadali na proteste Berlín, aby poslal ďalšie zbrane

Stuttgart 27. mája (TASR) - Ukrajinské ženy a deti podnikli v piatok v nemeckom meste Stuttgart protest, na ktorom žiadali Nemecko, aby poslalo viac zbraní ich krajine na pomoc v boji proti ruskej agresii. Protest sa konal popri katolíckom mierovom zhromaždení. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Za dodanie ďalších zbraní demonštrovalo okolo 200 Ukrajincov. Demonštrácia sa uskutočnila popri spomínanom zhromaždení na podporu mieru, v rámci Konferencie nemeckých katolíkov v juhozápadnom meste Stuttgart.



Ženy niesli modro-žltú ukrajinskú vlajku nadmernej veľkosti a niektoré mali oblečené tričko pomaľované farbou tak, že to pripomínalo krv. Vyzývali Nemecko na ďalšiu vojenskú pomoc a na rýchlejšie dodávky zbraní. Nemecko je totiž od začiatku ruskej invázie 24. februára všeobecne kritizované za neposkytovanie účinných zbraní Ukrajine.



Jedna žena opísala svoj útek s dcérou z Buče, predmestia ukrajinskej metropoly Kyjev, kde sa po stiahnutí ruských vojakov začiatkom apríla našli stovky tiel. Fotografie týchto zverstiev vyvolali po celom svete zdesenie.



"Žila som normálny život, tak ako milióny ostatných ľudí v našej krajine," povedala Inna Vycelevová. Po ruskom útoku sa podľa vlastných slov najprv na dva týždne ukryla do pivnice v tomto Rusmi okupovanom meste.



"Potom sme moja dcéra a ja vzali osud do vlastných rúk a vyšli sme von. Kráčali sme a len dúfali, že nám na úteku nikto nestrelí do chrbta," uviedla Vycelevová. Dodala, že jej 14-ročná dcéra musela utekať pomedzi mŕtve telá.



"Teraz chcem, aby celý svet počul a videl, čo sa tam deje," vyhlásila Vycelevová a doplnila: "Pretože so zbraňami sa mŕtvym v Buči dalo zabrániť."