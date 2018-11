Ukrajinská aktivistka zomrela na následky útoku kyselinou

Podľa domácich a zahraničných aktivistov došlo na Ukrajine od roku 2017 už k 55 útokom tohto druhu, ktoré sa zatiaľ nepodarilo objasniť.

Kyjev 4. novembra (TASR) - Ukrajinská protikorupčná aktivistka Kateryna Handziuková zomrela na následky zranení, ktoré utrpela pri útoku kyselinou z uplynulého leta. Informovala o tom v nedeľu stanica Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na oznámenie miestnych úradov.



Handziuková (33) pôsobila ako poradkyňa starostu ukrajinského čiernomorského mesta Cherson. Okrem iného upozorňovala na problematiku korupcie v radoch ukrajinskej polície.



V posledný júlový deň na ňu pred jej domom v Chersone zaútočil neznámy páchateľ, ktorý ju polial kyselinou sírovou. Aktivistka utrpela poleptaniny na 40 percentách povrchu tela a prestala vidieť na jedno oko.



Lekári v špecializovanom kyjevskom centre vykonali 11 chirurgických zákrokov, aby jej zachránili život. Napokon však svojim zraneniam podľahla. Ešte na nemocničnom lôžku Handziuková sľubovala, že zistí, kto stál za útokom.



Polícia najskôr vyšetrovala čin len ako skutok výtržníctva. Až v reakcii na rozsiahle pobúrenie verejnosti ho prekvalifikovala na pokus o vraždu vykonaný mimoriadne krutým spôsobom.



Ukrajinské úrady zadržali už päť osôb údajne zapletených do prípravy útoku. Ide o piatich bývalých členov odštiepeneckej frakcie ultranacionalistického Pravého sektora. O tom, kto útok zorganizoval, sa však stále nič nevie.



Prezident Ukrajiny Petro Porošenko počas návštevy Turecka vyjadril sústrasť pozostalým a vyzval ukrajinské orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na potrestanie páchateľa. Na vyšetrenie zločinu vyzvala aj Európska únia.



Ukrajinská poslankyňa Olena Sotnyková vyzvala na vytvorenie osobitného parlamentného výboru, ktorý by Handziukovej vraždu vyšetril.



Podľa Slobodnej Európy došlo na Ukrajine za posledné roky už k desiatkam útokov na občianskych aktivistov, ktoré často zostávajú neobjasnené. Podľa kritikov pritom existuje podozrenie, že v niektorých prípadoch mohli byť do útokov zapletení aj predstavitelia ukrajinských orgánov.



Podľa domácich a zahraničných aktivistov došlo na Ukrajine od roku 2017 už k 55 útokom tohto druhu, ktoré sa zatiaľ nepodarilo objasniť.