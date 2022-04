Ukrajinská ambasáda v Česku vyzbierala na zbrane takmer miliardu korún

Praha 11. apríla (TASR) - Na zbierkovom účte ukrajinského veľvyslanectva v Česku, ktoré za vybrané peniaze nakupuje zbrane pre ukrajinskú armádu, sa od darcov vyzbierala už takmer miliarda korún. Ukrajinská ambasáda o tom informovala v nedeľu na Twitteri.



Do zbierky prispelo približne 115.000 darcov, ktorí poslali celkovo 977 miliónov korún (39,9 milióna eur), informuje na svojej webovej stránke spravodajská stanica ČT24. S nákupom a dopravou výzbroje pomáha veľvyslanectvu české ministerstvo obrany.



Za vybrané peniaze obstarávajú odborníci z českého silového rezortu techniku, ktorú Ukrajina požaduje. "Nakupujeme prednostne od českých výrobcov, ale kupujeme aj zo zbrojných skladov po celom svete," uviedol námestník sekcie priemyselnej spolupráce ministerstva obrany ČR Tomáš Kopečný.



Podľa neho sa podarilo výrazne zjednodušiť byrokraciu spojenú s dodávkami. "Čo predtým trvalo desiatky dní, dnes zvládame v priebehu niekoľkých hodín," podotkol.



Najväčším darcom je firma Seznam CZ, ktorá podporila armádu Ukrajiny 100 miliónmi korún. Druhou najvyššou čiastkou, 50 miliónmi korún, prispel Jablotron. "Je to len malý zlomok z úplného zoznamu veľkých a väčších darcov. Ďalších zatiaľ bez ich súhlasu nemôžeme menovať," uviedlo veľvyslanectvo.



Česká vláda v snahe podnietiť podnikateľov, aby sa zapojili do zbierky, vyhlásila možnosť uplatniť dar ukrajinskej ambasáde ako odpočítateľnú položku zo základu dane.



Ukrajinský veľvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis ocenil aj dary od krajov a obcí, ktoré sa postarali o Ukrajincov zasiahnutých ruskou inváziou, poslali na Ukrajinu zdravotnícky materiál či humanitárnu pomoc alebo prispeli na vybavenie pre armádu.