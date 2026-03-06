< sekcia Zahraničie
Ukrajinská armáda by mala čoskoro pricestovať do Perzského zálivu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol vo štvrtok, že Spojené štáty požiadali Kyjev o pomoc pri zostreľovaní iránskych dronov, ktoré útočia na Izrael a krajiny v Perzskom zálive.
Autor TASR
Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajinský vojenský personál by mal čoskoro doraziť do Perzského zálivu, aby pomohol krajinám regiónu pri obrane pred útokmi iránskych dronov. Agentúru AFP v piatok o tom informoval ukrajinský predstaviteľ, píše TASR.
„Príchod ukrajinského vojenského personálu do oblasti Perzského zálivu sa očakáva v blízkej budúcnosti,“ povedal zdroj AFP. Zároveň pripomenul, že v súčasnosti sa stále rokuje o tom, ako proces zabezpečiť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol vo štvrtok, že Spojené štáty požiadali Kyjev o pomoc pri zostreľovaní iránskych dronov, ktoré útočia na Izrael a krajiny v Perzskom zálive. Teherán týmto krokom reaguje na údery USA a Izraela z 28. februára, pri ktorých zahynul aj iránsky najvyšší predstaviteľ ajatolláh Alí Chameneí.
Ukrajina vyvíja celú škálu lacných a efektívnych protidronových systémov, odkedy na ňu zaútočilo Rusko vo februári 2022. Kyjev by za protidronovú pomoc mohol dostať od krajín v Perzskom zálive rakety pre systémy protivzdušnej obrany, povedal Zelenskyj. Poukázal tiež na to, že krajiny, ktoré majú blízke vzťahy s Moskvou, by mohli vyvinúť tlak na Rusko v otázke ukončenia vojny na Ukrajine.
„Potrebujeme rakety pre Patrioty, financovanie výroby zbraní na našu obranu a diplomatickú podporu, aby sme mohli ukončiť vojnu,“ uviedol zdroj pre AFP. „V závislosti od možností našich partnerov určíme, čo by to mohlo byť,“ povedal s odkazom na to, čo by mohla dostať Ukrajina výmenou za pomoc.
Vysokopostavený predstaviteľ z ukrajinského obranného sektora pre francúzsku agentúru povedal, že v krajinách Perzského zálivu je „veľký záujem“ o ukrajinské protidronové systémy. „Nejde len o produkty, ale aj o komplexné riešenia zložené zo zariadení, systémov a tímov,“ spresnil predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.
Podľa jeho slov prišli žiadosti zo Saudskej Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátov a USA. „Môže to trvať niekoľko dní, no aj týždňov,“ dodal.
