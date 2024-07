Ukrajina: Do vzdušného priestoru Bieloruska vstúpil ruský dron

Kyjev 13. júla (TASR) – Ruský bojový dron vletel počas útoku na Ukrajinu do bieloruského vzdušného priestoru, vyhlásila v sobotu ukrajinská armáda. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Štyri ruské drony Šáhid iránskej výroby boli v noci na sobotu zostrelené nad Charkovskou a Doneckou oblasťou, vyhlásil Kyjev. "Piaty opustil vzdušný priestor Ukrajiny smerom na Homelskú oblasť v Bielorusku," uviedol veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mykola Oleščuk v sieti Telegram.



Incident potvrdil aj bieloruský investigatívny vojenský blog Hajun, podľa ktorého letel ruský dron ponad Bielorusko tri hodiny, až kým sa nedostal k mestu Vicebsk na severovýchode Bieloruska. Ďalší osud dronu však je nejasný, pretože podľa blogu dron prenasledovala bieloruská stíhačka a helikoptéra.



Podobný incident sa podľa investigatívcov z Hajunu odohral aj vo štvrtok v noci, keď ruský dron Šáhid vletel do bieloruského vzdušného priestoru pred návratom na Ukrajinu neďaleko zakázanej oblasti v okolí jadrovej elektrárne Černobyľ. Ukrajinská armáda túto správu nepotvrdila.



Bielorusko je považované za najbližšieho spojenca Ruska. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko umožnil ruským jednotkám využiť pri útoku na Ukrajinu bieloruské územie, bieloruské jednotky sa však priamo do konfliktu nezapojili.