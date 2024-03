Ukrajinská armáda dostane muníciu z českej iniciatívy najneskôr v júni

Kyjev 13. marca (TASR) - Ukrajinské ozbrojené jednotky dostanú muníciu nakúpenú prostredníctvom českej iniciatívy najneskôr v júni, uviedol v stredu český poradca pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu Seznam Zprávy.



Česko potvrdilo časový harmonogram dodania munície po tom, ako sa šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba vyjadril o očakávaných dodávkach munície v "dohľadnej budúcnosti".



Praha prišla začiatkom tohto roka s iniciatívou, ktorá by mala zaistiť pre Ukrajinu 800.000 delostreleckých nábojov. Zapojilo sa do nej 18 krajín, ktoré spolu zozbierali do 8. marca financie na na nákup 300.000 nábojov. Nakúpená munícia bude pochádzať z mimoeurópskych krajín.



Kyjev sa počas vojny, ktorú Rusko začalo vo februári 2022, vo veľkej miere spoliehal na vojenskú pomoc Západu. Podľa Kulebu by však Ukrajina potrebovala podobných iniciatív viac.