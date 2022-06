Ukrajinská armáda hlási pokračovanie bojov v okolí Severodonecka

Kyjev 2. júna (TASR) - Ruskí vojaci vo štvrtok pomaly postupovali k obsadeniu východoukrajinského mesta Severodoneck, kde pokračovali pouličné boje. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Generálny štáb ukrajinskej armády hlásil útoky ruských síl v oblasti Severodonecka. Toto priemyselné mesto v Luhanskej oblasti je kľúčovým cieľom Moskvy.



Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj oznámil, že Rusko má v súčasnosti pod kontrolou 80 percent tejto oblasti. "Pouličné boje pokračujú," napísal na sociálnej sieti Telegram a dodal, že ukrajinské sily "budú o Severodoneck bojovať až do konca".



Ukrajinci Rusku zabránili obsadiť hlavné mesto Kyjev; ruské vojenské ťaženie na východe Ukrajiny však spôsobuje vysoké straty, konštatuje AFP.



"Najnáročnejšia situácia je v Luhanskej oblasti, kde sa nepriateľ usiluje vytlačiť našich vojakov z ich pozícii," povedal hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. Rusko má podľa jeho vyjadrení výhodu v oblasti delostrelectva.



Zalužnyj v telefonickom rozhovore s generálom Thierrym Burkhardom – náčelníkom francúzskeho štábu obrany - takisto vyjadril požiadavku poskytnúť ukrajinským jednotkám zbrane rovnakého typu, aké používa NATO. "Zachráni to životy našich ľudí," povedal.



Washington v utorok oznámil, že Ukrajine dodá moderné raketové systémy, vrátane salvových raketometov HIMARS, ktoré dokážu súčasne vypáliť viacero navádzaných rakiet. Tieto systémy však obrat spôsobia len s nízkou pravdepodobnosťou, upozorňujú analytici, na ktorých sa AFP odvoláva. Ukrajinskí vojaci potrebujú čas na to, aby sa ich naučili účinne ovládať.