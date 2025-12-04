< sekcia Zahraničie
Ukrajinská armáda naďalej odmieta pád Pokrovska aj Vovčanska
Generálny štáb ukrajinskej armády spochybnil ruský postup severne od mesta Huljapole v Záporožskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 4. decembra (TASR) - Velenie ukrajinskej armády naďalej odmieta tvrdenia Ruska o údajom dobytí strategicky dôležitého mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti a mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti. Moskva to oznámila tento týždeň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Ukrajinské jednotky naďalej držia severnú časť Pokrovska,“ napísal na Facebooku hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj, podľa ktorého Ukrajina odrazila pokusy Ruska o obídenie Pokrovska aj susedného Myrnohradu.
Armáda odmietla aj obsadenie mesta Vovčansk na severe Charkovskej oblasti pri hraniciach s Ruskom. „Všetky pokusy nepriateľa vztýčiť svoju vlajku vo Vovčansku končia rovnako - sú zabití,“ povedal plukovník Ivan Kolontaj, zástupca veliteľa 16. zboru ukrajinskej armády. Západné, východné a južné vstupy do mesta sú podľa neho naďalej pod kontrolou Ukrajiny, ako aj usadlosti v jeho okolí.
Generálny štáb ukrajinskej armády spochybnil ruský postup severne od mesta Huljapole v Záporožskej oblasti. Ruský prieskumný tím tam bol podľa neho zničený.
Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom vo východukrajinskej Doneckej oblasti a ruské sily k nemu pomaly postupovali viac ako rok. Banské mesto malo pred vojnou 60.000 obyvateľov. Jeho zabratie by podľa Moskvy ruskej armáde poskytlo základňu pre postup na sever, kde ležia Kramatorsk a Sloviansk - dve najväčšie mestá v Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny. Dobytie mesta oznámila ruská armáda v pondelok.
