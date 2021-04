Ukrajinská armáda nezačne ofenzívu proti separatistom v Donbase

Kyjev 9. apríla (TASR) - Ukrajinská armáda v piatok uviedla, že nezačne ofenzívu proti proruským separatistom, ktorí ovládajú dva regióny na východe krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Oslobodenie dočasne okupovaného územia násilím nevyhnutne povedie k smrti veľkého počtu civilistov a obetiam v radoch vojenských zložiek, čo je pre Ukrajinu neprijateľné," uviedol vo svojom vyhlásení Ruslan Chomčak, náčelník generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl.



Podľa agentúry Interfax Chomčak vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené rýchlo reagovať na zhoršenie vojenskej situácie na východe Ukrajiny a pozdĺž celej ukrajinsko-ruskej hranice.



"Naplánovali sme všetky príslušné opatrenia, aby sme na provokácie reagovali rýchlo," vyhlásil Chomčak.



Poznamenal tiež, že situácia je pod kontrolou, a to napriek tomu, že v poslednom čase došlo k nárastu ozbrojených incidentov.



Vysvetlil, že od začiatku roku 2021 boli "na fronte na východe Ukrajiny" obdobia, keď sa situácia zhoršila, čo sa prejavilo zvýšením počtu útokov "ostreľovačov z Ruskej federácie, provokáciami a, bohužiaľ, stratami v radoch ukrajinskej armády".



Poukázal aj na hromadenie ruských vojakov v blízkosti štátnych hraníc Ukrajiny.



Napriek tomu Chomčak vo štvrtkovom rozhovore pre ukrajinskú televíziu 1+1 vyjadril presvedčenie, že "toto všetko neznamená, že sa okolo našej krajiny uzatvára kruh". Ubezpečil, že "situácia je pod kontrolou". "Nemali by ste si myslieť, že je to beznádejné," zdôraznil.



Situácia v Donbase sa začala zhoršovať koncom februára, a to aj napriek dohode o ďalších opatreniach na zabezpečenie prímeria uzavretého 22. júla 2020.



Na kontaktnej línii v Donbase sa obnovili intenzívne prestrelky. Na oboch stranách sú padlí a ranení vrátane civilistov. Ukrajina obvinila z eskalácie samozvané proruské republiky v Donbase. Doneck a Luhansk zasa ako na hlavný dôvod zhoršenia situácie poukázali na nedodržanie júlových dohôd zo strany Kyjeva.