Ukrajinské sily: Od septembra sme zostrelili vyše 220 iránskych dronov

Kyjev 19. októbra (TASR) - Ukrajinská armáda zostrelila od 13. septembra viac než 220 bezpilotných lietadiel iránskej výroby. V stredu to vo vyhlásení uviedli ukrajinské ozbrojené sily, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Od prvého zostrelenia kamikadze-dronu Šáhid-136 iránskej výroby na území Ukrajiny 13. septembra... zničili vzdušné sily a ďalšie zložky obranných síl Ukrajiny 223 bezpilotných lietadiel tohto typu," vyhlásila ukrajinská armáda.



Ukrajina v uplynulých týždňoch zaznamenala viacero útokov, do ktorých ruská armáda nasadila iránske bezpilotné lietadlá Šáhid-136. Teherán však popiera, že by tieto zariadenia dodával Rusku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že nemá "nijaké informácie" o tom, či ruská armáda použila pri rozsiahlych útokoch na ukrajinské mestá iránske drony.