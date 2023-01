Ukrajinská armáda poprela, že Rusko dobylo Soledar

Kyjev 13. januára (TASR) - Predstaviteľ ukrajinskej armády v piatok poprel, že ruská armáda dobyla Soledar v Doneckej oblasti s tým, že v meste sa stále bojuje. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"V Soledare pokračujú ťažké boje... Ukrajinské ozbrojené sily majú v týchto ťažkých podmienkach situáciu pod kontrolou," uviedol hovorca Východnej skupiny ukrajinskej armády Serhij Čerevatyj.



Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho armáda vo štvrtok večer Soledar dobyla. Čerevatyj však vyhlásenie ruského rezortu označil za klamstvo.



Ak by sa Rusku aj podarilo dobyť Soledar alebo neďaleké mesto Bachmut, vývoj vojny by veľmi neovplyvnilo. Uviedol to v piatok Biely dom, píše denník The Guardian.



"Ak by aj Bachmut a Soledar padli do rúk Rusov, na samotnú vojnu by to nemalo strategický dopad... a určite by to nezastavilo alebo nespomalilo Ukrajincov," uviedol pre novinárov hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Soledar leží v Doneckej oblasti, ktorú sa Rusko snaží obsadiť. Po sérii vojenských neúspechov počas jeho invázie na Ukrajine by pre Kremeľ bolo dobytie tohto mesta zriedkavým víťazstvom.