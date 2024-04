Ukrajinská armáda posilňuje obranu Časiv Jaru, ktorý chcú Rusi obsadiť

Kyjev/Londýn/Paríž 14. apríla (TASR) - Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj predpokladá, že ruské vojenské velenie chce mesto Časiv Jar v Doneckej oblasti obsadiť do 9. mája, keď si Rusko pripomína víťazstvo nad nacistickým Nemeckom.



Ako vo svojej správe z nedele pripomenula britská stanica BBC, ruské jednotky začali postupovať v smere na Časiv Jar po dobytí neďalekého mesta Avdijivka. Časiv Jar je považovaný za dôležitú baštu ukrajinskej armády v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Syrskyj v statuse na sociálnej sieti Facebook napísal, že ruská armáda sústreďuje svoje úsilie na prelomenie ukrajinskej obrany západne od Bachmutu, snaží sa dosiahnuť prístup k umelo vybudovanému kanálu Severný Donec-Donbas, dobyť lokalitu Časiv Jar a vytvoriť si podmienky pre ďalší postup do aglomerácie Kramatorsk.



Podľa Syrského táto hrozba zostáva relevantná vzhľadom na to, že najvyššie ruské vojenské vedenie dalo svojim vojakom za úlohu, aby Časiv Jar dobyli do 9. mája.



Ukrajinský generál počas víkendu informoval, že ukrajinské jednotky na východnom fronte brániace Časiv Jar dostali ďalšie zbrane a drony, muníciu a vybavenie na elektronický boj, aby mohli lepšie blokovať tlak ruskej armády.



Syrskyj pritom v sobotu zverejnil status, že situácia na východnom fronte sa "výrazne zhoršila", pričom ruskí vojaci podľa neho zintenzívnili svoj tlak najmä na Časiv Jar.



Francúzsky denník Le Monde vo svojom článku pripomenul, že obsadenie lokality Časiv Jar by ruským jednotkám poskytlo šancu na postup na fronte.



Toto mesto, rozprestierajúce sa na vyvýšenine, leží necelých 30 kilometrov juhovýchodne od Kramatorska - metropoly oblasti pod kontrolou Ukrajiny a železničného a logistického uzla dôležitého pre ukrajinskú armádu.