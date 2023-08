Ukrajinská armáda presunula zálohy do okolia mesta Kupiansk

Kyjev 16. augusta (TASR) — Vzhľadom na postup ruských jednotiek vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti presunula ukrajinská armáda svoje záložné sily do sektoru okolo mesta Kupiansk. Oznámil to v utorok podľa agentúry DPA hovorca východného velenia ukrajinských síl Serhij Čerevatyj.



"Posilnili sa pozície, boli poskytnuté určité metodické odporúčania a presunuli sa zálohy," povedal Čerevatyj pre televíznu stanicu My-Ukraina.



Podľa ukrajinských i ruských vojenských pozorovateľov sa ruská armáda posunula približne do vzdialenosti sedem kilometrov od mesta Kupiansk. Miestne úrady nariadili evakuáciu civilistov z okolia tohto mesta.



Kupiansk bol spod ruskej okupácie oslobodený vlani v rámci úspešnej ukrajinskej protiofenzívy v Charkovskej oblasti.